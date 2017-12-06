Mutsuz evlilikler çocuk yüzünden devam ediyor

Türkiye’de Evlilik Algısı Araştırması kapsamında sorulan ve ‘Evliliğinizde en çok hangi konu yüzünden tartışıyorsunuz?’ sorusuna 2743 kişinin %28’i ‘aile meseleleri’ yanıtını verirken, %17 maddi konular nedeniyle tartıştıklarını ifade etti. ‘Çevrenizdeki insanlar genelde neden boşanıyor/siz niye boşandınız?’ sorusuna boşanmış kişilerin %27’si ‘Aileler işin içine girince sorunlar baş gösteriyor’ cevabını verdi; toplamda oy veren 1012 kişinin %56’sı ise ‘karakter ayrılıkları ortaya çıkıyor’ dedi.
Mutsuz evlilikler çocuk için devam ediyor
Aynı araştırma kapsamında 1842 kişinin %55’i mutsuz evliliği devam ettirme sebebi olarak çocuk sahibi olmayı gösterdi; kadınların %18’i ise ekonomik bağımsızlığa sahip olmamak cevabını seçti, bu seçeneğin oranı erkeklerde %8.
Çoğunluk sadık
Kadın erkek ayırmadan 1994 evli kişiden %75’i eşini aldatmadığını belirtirken kadın erkek olarak ayırdığımızda; Kadınların %83’ü, erkeklerin ise %68’i eşini aldatmadığını söylüyor.
Evliliklerin mutsuz geçtiğini düşünüyoruz
1758 kişiden %35’i evliliklerin ‘birçoğu mutsuzdur’ derken %4 de ‘hemen hemen hepsi mutsuzdur’ cevabını verdi. Evliliklerin birçoğunun mutlu olduğunu düşünenlerin oranı %23 iken, hemen hemen hepsinin mutlu olduğunu düşünenlerin oranı %2. 1758 kişiden kadınların %45’i erkeklerin ise %32’si evliliklerin mutsuz olduğunu belirtti. ‘Evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna %28 oranında ‘Evlenmek, aile kurmak istiyorum’ cevabı gelirken, %23 ‘Evliyim, halimden memnunum’, %15 ‘Maddi gücüm ne zaman yeterse o zaman evlenirim’, %13 ‘Evlenmek istiyorum, ama korkuyorum’, %11 ‘Evliyim ama şimdiki aklım olsa evlenmezdim’, %10 ise ‘Asla evlenmek istemiyorum’ cevabını verdi. Erkeklerin %20’si evlenmek istediğini ama korktuğunu belirtirken bu oran kadınlarda %9’da kaldı.