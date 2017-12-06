Mutsuz evlilikler çocuk yüzünden devam ediyor

Türkiye’nin en çok oy kullanılan sosyal anket platformu www.poltio.com, 5135 kişinin katıldığı araştırma ile Türkiye’nin ilişkiye ve cinselliğe karşı bakışını inceledi

Türkiye’de Evlilik Algısı Araştırması kapsamında sorulan ve ‘Evliliğinizde en çok hangi konu yüzünden tartışıyorsunuz?’ sorusuna 2743 kişinin %28’i ‘aile meseleleri’ yanıtını verirken, %17 maddi konular nedeniyle tartıştıklarını ifade etti. ‘Çevrenizdeki insanlar genelde neden boşanıyor/siz niye boşandınız?’ sorusuna boşanmış kişilerin %27’si ‘Aileler işin içine girince sorunlar baş gösteriyor’ cevabını verdi; toplamda oy veren 1012 kişinin %56’sı ise ‘karakter ayrılıkları ortaya çıkıyor’ dedi.



Mutsuz evlilikler çocuk için devam ediyor



Çoğunluk sadık

Evliliklerin mutsuz geçtiğini düşünüyoruz

Aynı araştırma kapsamında 1842 kişinin %55’i mutsuz evliliği devam ettirme sebebi olarak çocuk sahibi olmayı gösterdi; kadınların %18’i ise ekonomik bağımsızlığa sahip olmamak cevabını seçti, bu seçeneğin oranı erkeklerde %8.Kadın erkek ayırmadan 1994 evli kişiden %75’i eşini aldatmadığını belirtirken kadın erkek olarak ayırdığımızda; Kadınların %83’ü, erkeklerin ise %68’i eşini aldatmadığını söylüyor.1758 kişiden %35’i evliliklerin ‘birçoğu mutsuzdur’ derken %4 de ‘hemen hemen hepsi mutsuzdur’ cevabını verdi. Evliliklerin birçoğunun mutlu olduğunu düşünenlerin oranı %23 iken, hemen hemen hepsinin mutlu olduğunu düşünenlerin oranı %2. 1758 kişiden kadınların %45’i erkeklerin ise %32’si evliliklerin mutsuz olduğunu belirtti. ‘Evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna %28 oranında ‘Evlenmek, aile kurmak istiyorum’ cevabı gelirken, %23 ‘Evliyim, halimden memnunum’, %15 ‘Maddi gücüm ne zaman yeterse o zaman evlenirim’, %13 ‘Evlenmek istiyorum, ama korkuyorum’, %11 ‘Evliyim ama şimdiki aklım olsa evlenmezdim’, %10 ise ‘Asla evlenmek istemiyorum’ cevabını verdi. Erkeklerin %20’si evlenmek istediğini ama korktuğunu belirtirken bu oran kadınlarda %9’da kaldı.