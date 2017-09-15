Muz bahçesinde başından vurularak öldürüldü!

Kargıcak Mahallesi’nde sabah saatlerinde yoldan geçenler, muz bahçesinde erkek cesedi olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede, tabancayla kafasından tek kurşunla vurulan kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinde Recep Ünal'a ait olduğunu belirlenen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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