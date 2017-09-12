Müzik dersleri de dinin etkisinde kaldı! Yeni müfredata göre...

Yeni müfredata göre hazırlanan müzik dersi kitabı, batı müziğine çok az yerilmesi ve onun yerini ağırlıklı olarak dini müziğin alması nedeniyle tartışma yarattı. Müzik öğretmenleri, kendilerinin öğrencilik döneminde öğretilen hemen her şeyin kaldırıldığını iddia ederek yeni düzenlemeye tepki gösterdi

Gazete Habertürk'ün haberine göre,müzik eğitmenleri, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi:



“Batı müziğine ve çok sesli müziğe neredeyse hiç yer verilmedi. Yerine ilahiler ve salavatlar getirildi. Müzik derslerini de din kültürü öğretmenleri versin o zaman.”



Eski müfredatta İstiklal Marşı’na 1 ay zaman ayırdıklarını kaydeden müzik öğretmenleri, bu müfredata göre 1 hafta bile sürmeyeceğini öne sürdü.



Müzik dersi kitaplarında dikkat çeken konu başlıkları şöyle:



Ortaöğretim 9. sınıf



Marşların doğru söylenmesi öğretilecek, Türk müziği usulleri tanıtılacak, dini müzikler, mehter müziği gibi türler anlatılacak, ses kayıtları dinletilecek.



Ortaöğretim 10.sınıf



'Milli bilinç kazandıran' marşların ve kahramanlık türkülerinin seslendirilmesi, Türk sanat müziği ve dini müzik eserlerinin dinlenmesi, dini müzik eserleri dinlettirilmesi, dini müzik eserleri dinletilirken inançlara saygı duyulmasının gerekliliğine değinilmesi, enderun, mehter, Mevlevihanelerin müzik alanında verdiği eğitimler, klasik dönem müziğinin genel özellikleri.



Ortaöğretim 11. sınıf



İstiklal Marşı’nın doğru ve etkili söylenmesi, Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülere örnekler, internet ortamında müzik dinlerken siber güvenliğe ve etik kurallara dikkat edilmesi gerekliliği, romantik dönem müziklerinin genel özellikleri, Atatürk’ün müzik eğitimi için yurtdışına gönderdiği sanatçılar.



Ortaöğretim 12.sınıf



İstiklal Marşı’nın yönetilmesi, Türk müziğine ait kürdi, hüseyni ve nihavent makam dizilerinin öğretilmesi, müzik kültürü ve farklı kültürlere saygı duymanın gerekliliği, çok sesli Türk müziği ve klasik Batı müziğinden seçkin eserler, ülkedeki Batı müziği yorumcuları.