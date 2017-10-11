Nail Süleymanoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve karaciğer nakli olan milli halterci Naim Süleymanoğlu'ndan yeni haber geldi

Nail Süleymanoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar Süleymanoğlu'nun karaciğer nakli olması gerektiğini söylemişti.

Bunun üzerine birçok gönüllü kişi donör olmak için başvuru yaptı. Süleymanoğlu'nun bir arkadaşının uyumlu olması ile gerekli ameliyat yapıldı.

6 Ekim tarihinde Süleymanoğlu'na 8 saat süren ameliyatla karaciğer nakli yapıldı.

Doktorları milli haltercinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Karaciğer fonksiyonlarının iyi olduğu belirtilen Süleymanoğlu'nun destek tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Süleymanoğlu'nun yoğun bakımda olduğunu belirten doktoru, ne kadar kalacağına ise sağlık durumuna göre karar verileceğini açıkladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #naim süleymanoğlu
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