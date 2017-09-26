Naim Süleymanoğlu, komaya girdi!

Ünlü halterci Naim Süleymanoğlu, dün akşam saatlerinde karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü isimden ilk haber geldi

Naim Süleymanoğlu, komaya girdi!

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olan ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'ndan dün kötü haber geldi. Akşam saatlerinde rahatsızlanan Süleymanoğlu, hastaneye kaldırıldı. Süleymanoğlu'nun karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Süleymanoğlu'nun doktoru Adnan Bağrıaçık, ünlü sporcunun karaciğer yetmezliğinin olduğunu ve nakil olmazsa hayatını kaybedebileceğini söyledi. Doktor Bağrı açık şunları söyledi: “Naim Süleymanoğlu’nda karaciğer yetmezliği var. Kısa süre içinde acilen bir nakil merkezinde tedavi altına alınıp, karaciğer nakli olmazsa hayatını kaybedebilir. Sinan Şamil Sam süreci gibi bir süreç yaşıyoruz. Zaman çok kısıtlı. Naim Süleymanoğlu bu ülkeye sayısız madalyalar kazandırmış, sayısız rekorlar kırmış bir efsane sporcumuz. Şu anda yoğunda bakımda ve bilinci kapalı. Allah yardımcısı olsun.”

Bilinci açıldı


Son gelen bilgiye göre ise Süleymanoğlu'nun bilinci açıldı, tedavisi sürüyor.
Etiketler; #naim süleymanoğlu #halter
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