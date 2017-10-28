Naim Süleymanoğlu'ndan yine kötü haber!

Geçtiğimiz günlerde karaciğer nakli olan Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nun yeniden yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Süleymanoğlu felç riski ile karşı karşıya

Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu geçtiğimiz günlerde karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Süleymanoğlu'na uygun donör bulunanca karaciğer nakli yapılmıştı. Ünlü sporcudan yine kötü haber geldi. Bu kez ise Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında kanama meydana geldiği öğrenildi.



Doktorların Süleymanoğlu'na beyin ödemi, kanama ve yoğun bakımda uzun süre kaldığı için enfeksiyon tedavisi uyguladığı öğrenildi. Ünlü sporcunun bilincinin ise yarı açık olduğu ve felç riski ile karşı karşıya olduğu dile getirildi.



3 kez olimpiyat şampiyonu olan Süleymanoğlu, 8 kez de dünya şampiyonu olmuştu. 46 kez rekor kıran ünlü sporcu, kendi kilosundan üç kat fazlasını da kaldırmış ve bundan sonra da 'efsane' olmuştu.