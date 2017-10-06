Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski halterci Naim Süleymanoğlu ameliyattan çıktı. Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, "Şu an çok iyi" dedi

Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı

Naim Süleymanoğlu, bu sabah Ataşehir Memorial Hastanesi'nde ameliyata alındı. Yakın bir arkadaşı olan donörden alınan karaciğer parçası ameliyatla Naim Süleymanoğlu'na nakledildi.

Ameliyat sonrası Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat açıklama yaptı. Ekibiyle birlikte  gerçekleştirdiği ameliyatın iyi geçtiğini belirten Polat,  "Müjdeli haberimizi vermek istiyoruz; Şu an çok iyi" diye konuştu.

Polat, "Kendisi şu an iyi. Bir süre daha yoğun bakımda kalacak" ifadesini kullandı. "Bir sorun olacağını zannetmiyorum" diyen Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, donörün de durumunun iyi olduğunu kaydetti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #naim süleymanoğlu
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