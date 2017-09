Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Doktoru açıklama yaptı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Güneş, Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili olarak "Bu sabah itibariyle şuuru kısmen açıldı" dedi. Güneş, “Eğer bir organ nakili gerekiyorsa bununla ilgili biz ön çalışmalarımızı başlattık" diye konuştu

Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Güneş açıklama yaptı. Mehmet Emin Güneş, "Daha önce de bizim hastanemizde tedavi sürecine devam ediyordu. İki gün kronik karaciğer yetmezliği tanısıyla, bilinci kapalı bir şekilde geldi, yoğun bakıma aldık. Bize geldiğinde bilinç durumu kapalıydı. Karaciğer yetmezliğine bağlı olarak karaciğer enzimlerinde yükseklik vardı. İdrar çıkışı alınmıyordu hastamızın. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Sağlık Bakanımız, Spor Bakanımız bizi sürekli aramakta, bilgi istemekte " dedi.





“ŞU ANDA GENEL BULGULARI STABİL DEVAM ETMEKTEDİR"



Güneş, “Bu sabah itibariyle sevindirici bir gelişme olarak şuuru kısmen açıldı, sorulan sorulara cevap vermekte, nerede olduğunu biliyor, bu bizim için sevindirici. Ancak bu kronik karaciğer yetmezliğidir, uzun bir tedavi sürecidir, kronik bir hastalıktır. Dün olmayan idrar çıkışı bugün mevcut. Bizim için bu önemli. Karaciğer fonksiyonlarında bir bozulma var ama üzerine bir böbrek fonksiyonları bozulması eklenilmedi. Şu anda genel bulguları stabil devam etmektedir. Herhangi bir solunumsal destek almamaktadır. Ancak karaciğer yetmezliğine bağlı kronik enzim yüksekliği devam etmektedir. Bununla ilgili yoğun bakım tedavi sürecimiz devam ediyor. Konuyla ilgili herhangi bir olumlu ya da olumsuz gelişme olduğu takdirde, umudumuz olumlu olacağı yönündedir, bu konuda hastane ve Bakanlık olarak elimizden gelen her türlü imkanı kullanıyoruz. İlerleyen saatlerde tekrar bir bilgilendirme paylaşacağız" şeklinde konuştu.





“EĞER BİR ORGAN NAKİLİ GEREKİYORSA BUNUNLA İLGİLİ BİZ ÖN ÇALIŞMALARIMIZI BAŞLATTIK"



Başhekim Güneş açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Güneş bir gazetecinin, “Aktif sporcular zaman zaman performans artırıcı bazı ürünler kullanıyor. Zamanında kullandığı bu tarz ilaçların etkisi olabilir mi hastalığında?" şeklindeki sorusu üzerine, “Her şeyin etkisi olabilir. Tek bir şeye bağlamak çok zor, bir şeye bağlamak çok doğru değil. Uzun bir süreç, stresli bir yaşantısı vardır, kendisi dünyaca ünlü bir sporcumuz. Her şeyin etkisi olabilir, kronik bir hastalıktır. Eğer bir organ nakili gerekiyorsa bununla ilgili biz ön çalışmalarımızı başlattık" diye yanıt verdi.





“HERHANGİ BİR İHTİYAÇ OLDUĞUNDA BİR DUYURU YAPACAĞIZ"



Güneş, karaciğer nakli konusunda neler yapılabileceğinin sorulması üzerine, “Biz zaten bu konuyla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Ön hazırlıklarımızı başlattık zaten. Her hangi bir ihtiyaç olduğunda bir duyuru yapacağız. Donör önemli ama hastanın genel durumu da önemli. Çünkü bu bir organ yetmezliğidir, hastanın genel durumunun stabil olması, düzelmesi gerekiyor. Bu da bir süreç alacaktır tabi" şeklinde konuştu.





“BURADA HASTANIN GENEL DURUMU BİZE YOL GÖSTERECEK"



Güneş ailesinden naklin yapılma şansının olup olmadığı yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi:



“Donör uygunluğu için aile çok önemli değil, her hangi bir donör de olabilir. Ailenin de tabi bu konuda etkisi var. Burada hastanın genel durumu bize yol gösterecek. Uygun donör bulunduğu anda da gerekli çalışmalar yapılacaktır"