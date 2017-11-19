Naim Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, "Spor dünyası için çok değerli bir insandı. Hepimizin başı sağolsun. Ailesine sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.Kaynak: DHA
Törene Başbakan Binali Yıldırım'ın yanısıra eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile çok sayıda kişi katılıyor.
Cami girişinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Milli haltercimizin efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nu kaybettik. Ahirete bugün yolcu edeceğiz. Merhume Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Naim Süleymanoğlu bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış bir efsane, kahraman sporcumuzdur" dedi.
"MANEVİ ABİSİYİM"
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal da Naim Süleymanoğlu'nun babasının manevi oğlu olduğunu hatırlatarak, "Ben de onun manevi ağabeyi oluyorum. İlk günlerini hatırlıyorum. Pırıl pırıl bir insandı. Hiçbir zaman kimseyi üzmedi. Dünyada hala onun kırdığı rekor kırılamadı. Kimsenin de kırabileceğini sanmıyorum" dedi.
"HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"
CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de cenazeye katılan isimler arasında yer aldı. Naim Süleymanoğlu'nun göçmen kuşağının temsilcilerinden olduğunu söyleyen Hamzaçebi, "Şampiyonlukların başlangıcını ateşlemişti. Müthiş bir insandı. 'Cep Herkülü' boşuna denmedi. Çok güzel harika bir insandı. Hiçbir zaman unutmayacağız" ifadesini kullandı.
YERLİKAYA ANLATTI
Cumhurbaşkanı Danışmanlarından Hamza Yerlikaya da Süleymanoğlu'nu hastanede sık sık ziyaret ettiğini söyleyerek, "Her zaman söylediği, 'Ben milletimi çok seviyorum. 'Devletimi çok seviyorum'. 'Cumhurbaşkanımıza çok bağlıyım, çok seviyorum'. 'Hizmet etmek istiyorum' diye söylemleri oluyordu"şeklinde konuştu.
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