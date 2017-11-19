Naim Süleymanoğlu toprağa verildi

OLİMPİYAT ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılnan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi

Mezarlıktaki törene, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Süleymanoğlu'nun ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracından alınarak kendisine ayrılan mezara konuldu. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Bakan Osman Aşkın Bak da, Naim Süleymanoğlu'nun mezarına toprak attı. Ayazağa Spor Kulübü'nün küçük oyuncuları da Süleymanoğlu'nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Sporcular aldıkları galibiyeti Süleymanoğlu'na armağan etmek istediklerini dile getirdi.

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