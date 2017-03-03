'Namus meselesi' diyerek komşusunu öldürmüştü, 4. çocuğu ondan çıktı

Bursa'da evli ve 4 çocuk annesi Neşe Aydın, namus meselesi diyerek komşusu 30 yaşındaki Ümit Şahin'i öldürdü. Aydın'ın 3 yıldır Şahin ile sevgili olduğu ve de 4. çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı
Bursa'daki olay Osmangazi İlçesi'nde geçtiğimiz eylül ayında meydana geldi. 32 yaşındaki evli ve 4 çocuk annesi Neşe Aydın, komşusu olan 30 yaşındaki Ümit Şahin'i evinin önünde tabanca ile vurarak öldürdü. Cinayet sonrası polisi arayan kadın, çocuklarına sarıldıktan sonra da teslim oldu. Aydın ilk ifadesinde Şahin'i namus meselesi yüzünden öldürdüğünü söyledi.
Tutuklanarak cezaevine konulan Aydın, geçtiğimiz günlerde Bursa Adliyesi'ne giderek savcıya ifade verdi. 13 yıldır Şahin'i tanıdığını belirten Aydın, 3 yıldırda Şahin ile aralarındaki ilişkinin aşka dönüştüğünü söyledi. Şahin'in kendisini zorlaması yüzünden cinsel ilişkiye girdiklerini de anlatan Aydın, Şahin'in yaşadığı bina ile kendi binalarının yan yana olduğunu, hatta terası ortak kullandıklarını söyledi.
Aralarındaki yakınlaşma nedeniyle Şahin'in bir gün terasta kendisine tecavüz ettiğini anlatan Aydın, eşi ve çocukları duymasın diye sesini çıkarmadığını anlattı. Şahin'in eşi ile tanışıp arkadaş da olduğunu belirten Aydın, dördüncü çocuğunun babasının da Ümit Şahin olabileceğini söyledi.
Şahin'in kendisine 'çocuğumuzu doğur. Seni rahatsız etmem' dediğini de anlatan kadın, Şahin'in ailesiyle de konuştuğunu ancak sonuç alamadığını anlattı.
Cinayet günü de Şahin'in kendisini arayarak tehdit ve hakaret ettiğini anlatan kadın, onu eve çağırdığını söyledi. Eve gelince de Şahin'i korkutmak için vurduğunu belirten Aydın, daha sonra da teslim olduğunu söyledi.
DNA testi sonucu belli oldu
Neşe Aydın'ın 4. çocuğu ile ilgili sözleri üzerine DNA testi yapıldı. Tesk sonrası çocuğun yüzde 99.9 Ümit Şahin'e ait olduğu belirlendi.
Öte yandan dava dosyasına Neşe Aydın'ın Ümit Şahin'e yazdığı mektup da eklendi. Mektupte geçen şu cümleler dikkat çekti: "Seni tanıdığım günden beri 2 gün iyi 5 gün ise kavgayla geçiriyoruz. İlk ben sana geldim kabul ediyorum. İşler o kadar farklı boyuta geldi ki, artık için içinden çıkamıyorum. En az bu ilişkide sen de benim kadar suçlusun. Bunu inkar edemezsin. Bana dayanılmaz acılar yaşattın. Yaşatıyorsun. Şunu çok iyi bilmeni istiyorum, sana asla ihanet etmedim. Şunu da unutma, dünyadaki hiçbir insan hiçbir eşya, çocuklarımdan daha değerli değil. Onları kaybettiğim gün benim öldüğüm gündür. Ben o kadar kötü biri değilim ya. Ümit ya sev ya öldür beni artık, Gel dedin geldim, git dedin gittim. Resmen sana köle oldum, köle. ana son olarak şunu söylüyorum. Ümit, en değerli şeyle tehdit ediyorsun ya. Beni öldür. Onu yine de alma. Bunu asla yapma. Ne olursa olsun bunu yapma. Beni azıcık sevdiysen azıcık bunu yapma. Yazık etme. Benimle birlikte bir çok insanı yıkma. Yoksa sana da yaşamak haram olur. Ümit kendine gel. Silkelen artık"