NASA uzmanından Türkiye'ye korkutan uyarılar: Kar yok sel çok!

Küresel ısınma etkilerini Türkiye'de göstermeye başladı. NASA Kar Uzmanı Dr. Thomas Painter, Türkiye için korkutan uyarılarda bulundu

Küresel ısınma dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de etkilerini ciddi ciddi göstermeye başladı. Küresel ısınmanın Türkiye'ye etkileriyle ilgili NASA Kar Uzmanı Dr. Thomas Painter bir açıklama yaptı. Painter, Türkiye'ye bundan sonra daha az kar yağacağını ve çok daha fazla yağmur olacağını söyledi.



Türkiye'de muhteşem dağların olduğunu ve bu dağların kar rezervleri için çok uygun olduğunu belirten Painter, ancak küresel ısınmanın etkisiyle daha az kar yağdığını ve daha çok yağmur yağacağını söyledi.



Bu yüzden su rezervlerin de azalacağını söyleyen Painter, aşırı yağış nedeniyle de sık sık sellerle karşı karşıya kalacağımızı belirtti.



Yönetimlerin şehirlere ve limanlara zarar gelmemesi için altyapıya daha çok yatırım yapması gerektiğini belirten Painter, temiz su olması için de daha çok barajın inşa edilmesi gerektiğini, sellerin suyu kirlettiğini söyledi.



Painter, bazı bölgelerde seller yaşanırken, başka bölgelerde ise kuraklığın olacağını belirterek orman yangınlarına da dikkat çekti.



Artık ani hava değişikliklerinin olacağını da belirten Painter, betonlaşma konusunda da uyarıda bulundu.



Betonlaşmanın hava sıcaklığını artırdığına dikkat çeken Painter, betonun güneş ışığını emdiğini bunun da sıcaklığı artırdığını vurguladı.



Çiftçiler zor durumda kalacak



Savaşların nedeni su olacak

Sadece Türkiye'de değil dünyada kuraklığın artacağını belirten Painter, bunun da tarımı olumsuz etkileyeceğini söyledi. Nüfusun arttığını ve su miktarının ise azaldığını belirten Painter, ilerde insanları zor günlerin beklediğini ifade etti.Buzulların erimeye başladığını yağmurla gelen suyun da sıcaklık nedeniyle buharlaştığını belirten Painter, buzulları eriyen ülkelerin başka ülkelerin suyuna göz dikeceğini ve bunun ileride su savaşlarına neden olacağını söyledi. (Habertürk)