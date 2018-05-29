''Nasıl bir düğün yapmalıyım?'' mı diyorsunuz? İşte cevabı...

Evlilik deyince aklımıza önce ne gelir? Birçok kişinin 'düğün' dediğini duyar gibiyiz. Bu sebepten olsa ki düğünlerimize fazlasıyla önem veririz. Her detaya dikkat eder, en güzel ve en farklı düğüne sahip olmak için elimizden geleni yaparız. Düğün salonları arasından, bize en uygun olanını seçer, organizasyonlarla da havasına hava katarız. Fakat gerçekten şık bir düğüne sahip olmak istiyorsak, bize uygun olan mekanı seçerken dikkat etmemiz gerek

Evlilik deyince aklımıza önce ne gelir? Birçok kişinin 'düğün' dediğini duyar gibiyiz. Bu sebepten olsa ki düğünlerimize fazlasıyla önem veririz. Her detaya dikkat eder, en güzel ve en farklı düğüne sahip olmak için elimizden geleni yaparız. Düğün salonları arasından, bize en uygun olanını seçer, organizasyonlarla da havasına hava katarız. Fakat gerçekten şık bir düğüne sahip olmak istiyorsak, bize uygun olan mekanı seçerken dikkat etmemiz gerek.

Örneğin, Sakarya düğün salonları içerisinden bir mekan tercihi yapmamız gerekiyorsa öncelikle düğün konseptine uygun bir seçim yapmalıyız. Romantik bir düğün istiyorsak sahil kenarında bir mekan, kır konsepti istiyorsak otantik bahçeli bir mekan, saraylara layık bir düğün istiyorsak da lüks düğün salonları arasından bir mekan seçebiliriz. Tabii ki sadece bu kadarla sınırlı değil. Havuz başı konsepti, kokteyl tarzı, sade nikah, yemekli bir organizasyon... Daha bir çok seçenekte düğün sayabiliriz. Bu sebeple düğünümüzün temasına karar vermeli, salonumuzu da ona uygun olarak seçmeliyiz.

'Ben sadelikten yanayım' diyorsak, sade bir töreni tam bize göre. Fakat sadelik, sıradanlık ve sıkıcılıkla karıştırılmamalı. Güzel bir müziğin, küçük detaylarla süslenmiş bir alanın ve en önemlisi de göz alıcı bir gelinlik ve damatlığın yerini hiçbir şey tutamaz. Bunlara önem vermek gerekir.

''Farklı bir düğün istiyorum'' diyorsak, organizasyon firmalarıyla görüşebilir, danslarla, gösterilerle düğünümüze farklı bir hava katabiliriz. Karadeniz horunu, Ege Zeybeği gibi yöresel dansları kullanabilir, bu gösterilere gelin ve damat olarak biz de katılabiliriz. Eğlenceli, pek enerjik bir düğüne asla hayır diyemediğimiz için işimiz biraz daha zor olabilir. Dans dersi almak gerekir. Ama bu zorluk, düğünümüzü oldukça farklı ve güzel yapacaktır. Sonuçta müziğin ve dansların eğlendiremediği kimse yok :)

Daha asil bir düğüne sahip olmak için Sakarya düğün salonları arasından şık ve lüks bir salon seçtiysek, ağır bir gelinlikle, güzel ama fazla abartıya kaçılmayan bir makyajla, şahane bir duvakla bunu taçlandırmamız gerekir.

Herkesin tarzının farklı olması, düğünlerimizin de farklı farklı olmasını sağlar. Ama ortak olan güzel bir nokta vardır ki o da gülüşlerimizdir. Herkese bol gülüşlü, bol kahkahalı bir düğün diliyoruz.