Nasıl oluyor da TEOG'da 17 bin öğrenci birinci oluyor?

8. sınıf öğrencilerinin iyi bir liseye girebilmek için katıldığı ikinci dönem TEOG’da 17 bin öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı

İkinci dönem Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi merkezi ortak sınavlarında 81 ilde 17 bin birinci olduğu öğrenildi. Yapılan araştırmaya göre bu öğrenciler 120 sorunun tamamını doğru yanıtladı. Geçen yılki ikinci dönem TEOG’da ise 987 öğrenci tüm testlerdeki 120 soruyu doğru cevaplamıştı. 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı ikinci dönem TEOG’daki bu sonucu Eğitim İş Başkanı Mehmet Balık şöyle yorumladı: “Birinci dönem TEOG sınav soruları çok zordu. İkinci TEOG sınavlarında soruları basitleştirerek açıklarını kapatabilmek için böyle bir yol izlediler. PISA ve TEOG’daki başarısızlığa karşı suni bir başarı yaratılmış oldu. Batman’daki bir okuldan 10 öğrenci birinci çıkmış. Sorular gerçekten seçmek için sorulmuş olsaydı bu kadar birinci çıkmazdı.”



YAPAY BİR BAŞARI HİKÂYESİ

Eğitim İş’ten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Birinci dönem TEOG sınavlarında ortalama başarının düşük olması nedeniyle ikinci dönem TEOG sorularının bilinçli olarak kolay hazırlandığı tüm kamuoyu tarafından biliniyor. Bugüne kadar yapılan TEOG sınavlarında 2 bin ile 4 bin arasında öğrencimizin 120 sorunun tamamını doğru yapabildiği bilinen bir gerçek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) birinci dönem TEOG’daki düşük başarı ortalamasını yükseltebilmek için ikinci sınavın sorularını kolay hazırlattı. Ölçme - değerlendirmede tutarlılık önemli bir süreç. Tüm TEOG sonuçları incelendiğinde soruların tamamını yapanların sayısı yaklaşık 4 bini geçmez iken son sınavda 15 bin öğrencinin soruların tamamını doğru yapması sınavın tutarlılığını şüpheli hale getirdi.” (Hürriyet)