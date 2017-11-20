NATO'daki skandalı ortaya çıkaran subay, kumpas mağduru çıktı!

Norveç'teki NATO tatbikatında Erdoğan'ın hedef tahtası olarak gösterilmesi skandalını deşifre eden Türk subayının, kumpas mağduru Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt olduğu ortaya çıktı

NATO'nun Norveç'te düzenlediği "Trident Javelin-2017" tatbikatında yaşanan rezaletin, yani Atatürk'e düşman liderler arasında yer verilmesinin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da sahte bir hesap kullanılarak "düşman ile işbirliği içerisinde" gösterilmesinin yankıları devam ediyor. Soruşturmalar sürüyor ve Türkiye'ye özür üstüne özür geliyor.



Olay hakkında çıkan haberlerde, skandalın "Türk subayların dikkati sayesinde farkedildiği" yazıldı ama bu subayın veya subayların kimler oldukları ile ilgili olarak hiçbir bilgi verilmedi.



Habertürk Gazetesi yazarı Murat Bardakçı, Norveç'teki rezaleti farkeden subayımızın ismini yazdı. O subay, Deniz Kuvvetleri'nde görevli Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt...



Üstelik, Binbaşı Bozkurt birkaç sene öncesine kadar büyük eziyetler görmüş bir asker... Yüzbaşılığı sırasında devletin gizli belgelerini elde ettiği, bazı uçakların fotoğraflarını çektiği veya çektirdiği iddiası ile FETÖ'cülerin "Askerî Casusluk ve Şantaj Dâvâsı"nda sanık yapılmış, toplam 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin sözkonusu davada 43 sanık hakkında verilen mahkûmiyet ve beraat kararlarını 7 Aralık 2013'te onaylaması üzerine hakkında yakalama emri çıkartılmadan önce yurtdışına gittiği iddia edilmişti.





DENİZ KUVVETLERİNDE HASSAS GÖREV



Bozkurt, Anayasa Mahkemesi'nin daha sonra bu davada yargılanan bütün sanıkların "haklarının ihlâl edildiği" yolunda verdiği karar ile görevine dönmüş, yüzbaşılık süresini de tamamlayıp binbaşılığa yükselmiş ve Deniz Kuvvetleri'nde hassas bir göreve getirilmişti.



TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN SKANDALI DEŞİFRE ETTİ



Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt, Norveç'te düzenlenen "Trident Javelin-2017" tatbikatına katılmak üzere Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı tarafından görevlendirildi ve Türkiye'yi hedef alan skandalı dikkati sayesinde ortaya çıkarttı.



Bozkurt, rezaleti basın özetleri, tatbikat için özel şekilde simüle edilen "chatter" ve "facepage"de inceleme ve analizler yaptığı sırada farketti. Her gün takip ettiği "chatter" üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan adına sahte bir hesap açıldığını, bu hesap üzerinden Erdoğan ile düşman kuvvetler arasında sahte mesajlaşmaların yapıldığını farketti.



Sahtekârlığı farkettiği anda ilk tepkisi "Cumhurbaşkanı'ma lâf söyletmem" olan Binbaşı Bozkurt, vaziyetten hemen komutanlarını haberdar etti.