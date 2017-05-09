Naylon poşet yasaklanmayacak bunun yerine...

Tüketimi günde 50 milyonu bulan poşet için bakanlık kararını verdi. Poşetin yasaklanmayıp 25 ile 50 kuruş civarında ücrete tabi olacağını belirten yetkililer konuyla ilgili kamu spotu yapmaya hazırlanıyor

Naylon poşetlerin yasaklanabileceğinin konuşulmaya başlanmasıyla perakendeciler ve plastikçiler karşı karşıya geldi. Perakendeciler naylon poşetin kullanımının azaltılması için ücretli olması yönünde görüş bildirirken, bez torbaya geçilmesini isteyenlerde var. Plastikçiler, çevrenin korunması gerektiğini, ancak poşeti parayla satmanın vatandaşa ek yük getireceğini söylüyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ise poşetin kaldırılmasına yönelik bir çalışma olmadığını, asıl meselenin poşetin kullanımının azaltılmasına yönelik olduğunu söylüyor. Yetkililer, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren marketlerden üçer beşer aldığımız naylon poşetlerin 25-50 kuruş gibi cüzzi de olsa davranış biçimini değiştirmek için ücretli hale geleceği bilgisini paylaşıyor. Bakanlığın, bunun yanında kamu spotu gibi uygulamalarla poşet kullanımını azaltamaya yönelik uygulamalar yapacağı belirtiliyor.



YENİ UYGULAMA BAZI YERLERDE BAŞLADI

KAMU SPOTU YAPILABİLİR

1 MİLYAR DOLARLIK ÖNLEM

ÜRÜNÜN ÖZELLİĞİNE GÖRE FİYAT EKLENECEK



PLASTİĞİN HAMMADDESİNE 550 MİLYON DOLAR ÖDENİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri yapılacak uygulamaları şu şekilde sıralıyor: “Şu anda üzerinde çalıştığımız konular plastik poşetlerin yasaklanması şeklinde değil. Avrupa Birliği çerçevesinde bir çalışma. Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmenliği taslağında 01. 01. 2019 tarihinden itibaren alışveriş poşetlerinin satış noktalarında ücretsiz verilmemesini öngören bir uygulama. Yasaklama yok. Tüketici bu poşeti kullanmak istiyorsa, ücretli alacak. Şu an bazı yerlerde parayla poşet satılmaya başlandı.”Yetkililer, “Kamu spotu yapılabilir ama asıl uygulama plastik poşetlerin gereksiz kullanımının önüne geçmek. Amaç tüketim alışkanlıklarındaki aşırılığı önlemek. Belli bir fiyatlandırma sayesinde davranış şekli değişir. Yasaklama değil azaltılmaya yönelik bir uygulama olacak. Önümüzde bir buçuk yıl gibi bir süre var. Avrupa Birliği bu sayede tüketimi yüzde 90 azalttı” diyor.İTO Perakende Ticaret Komite Başkanı İsa Albayrak ise; “Amacımız yasakçı olmak değil, poşetin doğaya salınmasını engellemek. Ham maddesi petrol türevi olduğu için 1 milyar doların üzerinde bir cari açığın önlenmesine yardımcı olacak.”Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Plastik Poşetler Yasaklanıyor” şeklindeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını, poşetlerin yasaklanmasının söz konusu olmadığını vurguladı. Eroğlu, 01.01.2019 tarihinden itibaren 15 mikron ila 50 mikron arası kalınlıkta olan plastik alışveriş poşetleri, market kasalarında tüketiciye ücretli verilmeye başlanacağını söyledi. Eroğlu, “Sektör olarak bir de önerimiz var. Parayla satılacak poşetlerin bedellerinin esas amaçlandığı şekilde bir çevre fonuna aktarılmalıdır. Perakendeci de çevre için üzerine düşen görevi tam olarak yerine getirmiş olur” dedi.İTO Perakende Ticaret Komite ve Meclis Üyesi Zeki Paşalı ise naylon poşet kullanımının çevreye ve ülke ekonomisine zararları olduğunu belirterek, “Yıllık 550 milyon dolar plastiğin hammaddesine yurt dışına döviz ödeniyor. Yurt dışına ihraç edilen tüm plastik mamuller ise 150 milyon dolar. 300 milyon dolar zararımız var” dedi. Paşalı, Naylon poşet kullanımının kısıtlanması veya Avrupada olduğu gibi marketlerde belli bir ücret karşılığında olması halinde bu paranın yüzde 90’nın Türkiye’de kalacağını iddia etti. (Yeni Şafak)