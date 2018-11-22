Nazar Boncuklu Kolye Modelleri Değişti!

Yüzyıllardır nazar değmesini ve kem gözleri ölmediğine inanılan nazar boncukları aksesuar tasarımlarının da vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Yüzyıllardır nazar değmesini ve kem gözleri ölmediğine inanılan nazar boncukları aksesuar tasarımlarının da vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Aksesuar modası ne kadar değişirse değişsin tasarımcıların koleksiyonları arasında mutlaka nazar boncuklarının kullanıldığı modeller yer alıyor. Özellikle nazar boncuklu kolye modellerine her daim yer veriliyor. Çünkü bu tasarımlara ilgi hiçbir zaman azalmıyor. Artık nazar boncuklu kolye modelleri çok daha geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Bu tasarımların geçmiş yıllarda dizayn edilen modeller ile kıyaslandığında bir hayli değiştiğini söyleyebiliriz. Yenilenen tasarımlar sadece kadınlara değil çocuklara da hitap ediyor. Çocuklar için dizayn edilen eşsiz modeller nazar boncuklarının en yoğun şekilde kullanıldığı tasarımlar da olabiliyor. Kolye modellerinde kullanılan çeşitli figürler nazar boncukları ile buluştuğunda ortaya göz alıcı bir güzellik çıkıyor. Estetik açıdan da özenle tasarlanan nazar boncuklu kolye modelleri kadınların genellikle gündelik hayatlarında tercih ettiği takılar oluyor. Ancak şık davetler için hazırlanan ve son derece gösterişli bir duruşa sahip olan modellerin de hakkını yememek lazım.

Farklı Figürlerde Kullanılan Nazar Boncuklarına İlgi Büyük!

Bu gösterişli tasarımlar da kadınların abiye elbise ile kombinleyebilecekleri aksesuar ihtiyaçlarını ziyadesi ile karşılıyor. Melek kanadı, kalp, sonsuzluk, yusufçuk böceği ve daha pek çok farklı figür de nazar boncukları tüm ihtişamıyla boy gösteriyor. Bu tasarımlara ilginin bir hayli fazla olduğundan söz etmemiz lazım. Erkekler sevgililerine ya da eşlerine evlilik yıldönümü, sevgililer günü gibi özel günlerde nazar boncuklu tasarımları hediye etmeyi tercih ediyor. Bu tasarımlarda bazen swarovski taşlar bazen de gerçek boncuklar kullanılıyor. Bazı tasarımlarda nazar boncuğu kolyenin sadece bir kısmına kazandırırken bazı modellerde ise çok daha fazla ön planda oluyor. Bu özel ve şık modelleri internetten kolaylıkla inceleyebilirsiniz. Çocuklara yönelik olan tasarımlar da dahil olmak üzere çok sayıda model seçeneği sunan indigotaki.com adresi aynı zamanda cazip fiyat suluyor olmasıyla da beğeni topluyor. Çok sayıda kişi sevdiklerine hediye almak istediğinde tercihini bu siteden yana kullanıyor. Siparişleri çok kısa bir süre içerisinde adrese ulaştırıyor olması da sitenin popülerliğinde önemli bir etken. Reklamdır. İndigotaki.com Sponsorluğunda hazırlanmıştır.