Nazlı Ilıcak: Erdoğan Ergenekon'un savcılığını yaptı, biz de destekledik

Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emre Uslu'nun da aralarında bulunduğu 17 sanıklı FETÖ medya yapılanması davasının ikinci duruşmasında Nazlı Ilıcak savunmasını tamamladı

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan ikinci duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşangül, ve Yakup Şimşek getirildi. Tutuklu sanık Ahmet Altan'ın duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman duruşmada hazır bulundu. Firari sanıklar Abdulkerim Balcı, Mehmet Kamış, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Tuncay Opçin, Ali Çolak, Bülent Keneş ve Faruk Kardıç ise duruşmaya gelmedi. Duruşmaya, gazeteci Hasan Cemal, Uluslararası Af Örgütü temsilcisi, İngiliz Barosu temsilcisi, İngiliz Barosu İnsan Hakları Komitesi temsilcisi, article 19 basın örgütü temsilcisi, Uluslararası Kıdemli Avukatlar Projesi temsilcisi, eski milletvekili Ufuk Uras, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Garo Paylan ve sanıkların yakınları izleyici olarak katıldı.



Tutulu gazeteci Nazlı Ilıcak duruşmanın ikinci bölümünde yeptığı savunmasında “Ben mecbur muyum Ergenekon ve Balyoz için toptan kumpas demeye? Erdoğan bunun savcılığını yaptı. Biz de destekledik. Bugün gelinen noktada Ergenekon'un sulandırıldığını, insanların bu kumpasın içine atıldığını biliyoruz. Yanlış yaptığım oluyor ama yalan söylemem, öz eleştirimi de yaparım. Ergenekon ve Balyoz için topyekün böyle bir şey yok demek yanlıştır. FETÖ ile ilgili bir Yargıtay kararı yok. Ben MGK kararına uymak zorunda değilim. Öyle olsaydı 28 Şubat MGK kararlarına da uyup baş örtülülere cihat açmam gerekirdi. FETÖ'nün 15 Temmuz'dan sonra terör örgütü olduğuna yüzde yüz eminim. FETÖ çok kötü bir örgüt, kumpas kurdu hükümete bunlar söylenebilir" dedi.



FETÖ'CÜ OLMANIN BAZI KRİTERLERİ VAR

KAÇMAM TAHLİYEMİ İSTİYORUM

Ilıcak, 2012'de kaleme aldığı suçlama konusu edilen 'Her Taşın Altında The Cemaat mi Var' kitabı ile ilgili olarak “2012'yi baz alırsanız hükümet kollarını açmış o zaman. Kitabın böyle bir ortamda yazıldığını unutmamak gerek. Biliyorum ki FETÖ'cü olmanın bazı kriterleri var. Bank Asya'ya para yatırmak, KPSS'ye girmek gibi. Ben de hiçbiri yok. Olmayınca Ergenekon ve Balyoz'dan bahsedersen FETÖ'nün kumpasını aklamak oluyor. Başbakan ve Cumhurbaşkanı deyince onlara bir şey olmuyor" dediIlıcak, “Benim FETÖ'yle bir göbek bağım yok ki söylediğim her şey ona mal ediliyor. Ben buna kesinlikle razı değilim, itiraz ediyorum. Biz FETÖ'yle aynı mevzide yürüyemeyiz. Kaçmam söz konusu değil. 73 yaşındayım. Bu yaştan sosonra kaçmam, Türkiye'nin dışında yaşamam mümkün değil. 12 eylülde hayatımız tehlike altındayken Türkiye'yi bırakmadım. 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemine rağmen tahliyemi istiyorum" dedi.Duruşma, tutuklu sanıklardan Yakup Şimşek'in savunma yapmasıyla devam ediyor.