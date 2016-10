“BENİM YAPTIĞIM TELEVİZYON YAYINI SUNMAKTAN İBARETTİR"



30 TEMMUZ'DA TUTUKLANMIŞTI

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ



'Şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan Nazlı Ilıcak'ın “FETÖ / PDY'nin nihai amacını 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimiyle anlamış olduk. Bu tarihten önceki faaliyetleri suç konusu olarak düşünmüyordum. Fakat anladım ki 17 /25 Aralık yolsuzluk operasyonu gibi gözükse de darbe faaliyetinin ilk adımları olduğunu 15 Temmuz göstermiştir" dediği öğrenildi.14 Temmuz'da Can Erzincan TV'deki programda darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları iddiasına da reddeden Nazlı Ilıcak, “ Benim yaptığım televizyon yayını sunmaktan ibarettir. Can Erzincan Tv'de çalıştığım sürede birçok bürokrat ve siyasetçi program konuğum olmuştur. Muhtelif görüşlere yer verilmiştir. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki; yaptığım programa ilişkin FETÖ / PDY 'ye ilişkin herhangi bir ceza da verilmemiştir" dediği belirtildi. Silahlı Terör Örgütü FETÖ / PDY'ye üye olmadığını söylediği öğrenilen Nazlı Ilıcak, ifadesinin ardından tekrar Bakırköy Kadın Cezaevi'ne götürüldü. Mehmet Baransu'nun da Altan kardeşlerin tutuklandığı dosya kapsamında ifade verdiği öğrenildiNazlı Ilıcak, darbe girişimi sonrasında FETÖ/ PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmıştı. Mehmet Baransu ise "Balyoz davasında kumpas" iddialarına ilişkin açılan dava kapsamında tutuklu yargılanıyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay darbeden bir gün önce Özgür Düşünce TV'de yayınlanan programdaki konuşmalarla ilgili soruşturma başlatmıştı. Youtube üzerinden yayın yapan "Özgür düşünce" isimli TV programına darbeden bir gün önce konuk olarak katılan Ahmet Altan ile programı sunan Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan'ın bu programda, darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları belirtilmişti. Bu söylemler kapsamında hükümeti ve Cumhurbaşkanı'nı tehdit ettikleri iddia edilmiş, şüphelilerin darbenin gerçekleşeceğini beyan ettikleri iddia edilmişti. Darbe girişiminin terör örgütüyle fikir ve eylem birlikteliği içinde olmadan bir gün öncesinden bilmelerinin mümkün olmayacağı, bu nedenle şüphelilerin, darbe girişiminde bulunan bir kısım terör örgütü mensubu askerlerle iştirak halinde atılı suçu işledikleri belirtilmişti. Altan kardeşler soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulmuştu.