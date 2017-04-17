Eğitim Reformu Girişimi’nin hazırlamış olduğu raporlara göz attığımızda özel okul ve özel okul talep eden öğrenci sayısındaki artışın boyutunu görmek mümkün. Bu artışın yanı sıra devlet okullarına olan talebin azalması, özel okullar için öğrencilere yönelik yapılan devlet teşviğin bu talebin artmasında tek neden olmadığını gösteriyor. Peki, ama tek sebep teşvik değilse, diğer nedenler neler, veliler ve öğrenciler neden özel okullara yöneliyor? Bu soruların cevaplarını veliler ve öğrenciler açısından ayırarak görelim.

Veliler neden özel okulları tercih ediyor?

Çalışan anne ve babalar, çocuklarına yeterli vakti ayıramadığı ve çocuklarının gelişimlerini olumlu etkileyecek faaliyetleri gerçekleştiremedikleri için özel okulları tercih ediyor.

Çocuklarının katı ve baskıcı olmayan bir ortamda onlara da söz verilerek eğitim almasını istiyor.

Kültürel faaliyetler, sanatsal faaliyetler ve spor faaliyetlerine yönelik etkinlikler ve çalışmalara katılmak için çocuğunun teşvik edilmesini istiyor.

Çocuğunun kendine güvenen bir birey olmasını sağlamak adına öğrenme sürecine dahil olmasını istiyor.

Tabiri caizse eğitimin ve fırsatların çocuklar istemese bile karşılarına çıkacağını bilmek istiyor.

Çocuğunun yalnızca derslere yoğunlaşmasını değil sosyal faaliyetlere katılmasını ve daha bilinçli olmasını istiyor.

Sınava girecek adayların velileri için bakacak olursak yukarıdakilere ek olarak;

Müfredata bağlı kalmanın bunaltıcılığının çocuğun çalışma isteğini azaltacağını biliyor ve sınava yönelik çalışmalar izleyeceğini bildiği özel okullara yöneliyorlar.

Çocuklarının rehberlik hizmetleri almasına özen gösteriyor ve bunun sürekliliğinin sağlandığını bildikleri şehirlerdeki özel okulları tercih ediyorlar.

Özellikle İstanbul kolejleri, İzmir kolejleri ve Ankara kolejleri bu süreçte ön plana çıkıyorlar.

Öğrenciler Neden Özel Okul Tercih Ediyor?

Devlet okullarında idari personelin istedikleri dışında söz geçmesi pek de mümkün olmadığından kendilerine söz verilmesini istedikleri özel okulları tercih ediyorlar.

Kendilerini geliştirmek isteyen öğrenciler yine kültürel faaliyetlere, sanatsal faaliyetlere ve spor faaliyetlerine önem verilen özel okulları tercih ediyorlar.

Kişisel gelişimlerini sağlamak adına, atölye çalışmalarına katılmak isteyen öğrencilerin tercihi de yine özel okullardan yana oluyor.

Müfredata bağlı kalmaktan sıkılan, teorik ve tekrar eden ödevleri yapmaktan bunalan öğrenciler kendilerinin işine daha çok yarayacağını düşündükleri sınava yönelik çalışmanın içinde olmak istediklerinden özel okulları tercih ediyorlar.

Bu iki başlığı kısaca özetleyecek olursak;

Velilerin ve öğrencilerin devlet okulunda bulamadıkları kaliteli eğitimi, kaliteli faaliyetleri özel okulda görmeleri; daha nitelikli bir eğitim almak istemeleri, daha özgür daha baskıcı olmayan bir ortamda eğitim alma istekleri “Neden özel okul?” sorumuzun cevabını oluşturuyor. Tüm bunlara sahip olduğu düşünülen ve kanıtlanan özel okulların sayıca çoğalmasının, teşviklerle desteklenmesinin, özel okullara yönelik talebin artmasının ardında yatan sebepler bunlardır.