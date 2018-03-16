Nehire atlayan iki genç aranıyor!

Samsun'da iki genç nehire atladı. İki genç için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı

Olay dün gece saatlerinde Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 19 yaşındaki Osman Ertekin ile 15 yaşındaki Belgin Şahin, Çetinkaya Köprüsü'nden Kızılırmak Nehri'ne atladı.



İki gencin nehire atladığını gören çevredekiler durumu hemen polise, sağlık ekiplerine ve itfaiyeye bildirdi.



Ertekin ve Şahin'in atladıkları yerden 50 metre ileride bulunan kayalıklara tutunduğu görüldü. İki genç yardım isteyerek bir süre bekledi. Ancak akıntıya daha fazla dayanamayan gençler karanlığın da etkisiyle bir süre sonra gözden kayboldu.



Olay yerine sevk edilen Samsun Sualtı Arama Kurtarma ekibi gece saatlerinde bir süre arama yaptı. Karanlık yüzünden sonuç alamayan ekipler sabah saatlerinde aramaya yeniden başladı.



GENÇ KIZIN CESEDİNE ULAŞILDI



Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne atlayan iki gençten Belgin Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.



Sabahın ilk saatlerinden itibaren nehirde arama yapan ekipler, saat 10.00 sıralarında Belgin Şahin'in cansız bedenine ulaşılarak kıyıya çıkardı. Genç kızın cansız bedeni, morga kaldırıldı.



Belgin Şahin ile evli ve bir çocuk babası olan Osman Ertekin'in aşk yaşadıkları, kavuşamadıkları için birlikte intihar ettikleri iddia edildi.



Öte yandan Osman Ertekin'i eşi Nuray Ertekin ise kızlık soyadını kullanarak olaydan sonra sosyal medyadan 'Gün gelir sen pişman ben ise mutlu olurum' notunu yazması dikkat çekti.



Ayrıca Osman Ertekin'in Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na vatani görevinin çıktığı ve 2 gün önce de teslim olması gerektiği belirlendi. Osman Ertekin'i arama çalışmaları sürüyor.