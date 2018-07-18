Nesli tükenme tehlikesi altındaki Çinçilla'ları satıyorlar

Dünyada nesli tükenen hayvanlar arasında yer alan, koruma altındaki Çinçilla adlı kemirgen hayvanların sanal ortamda 200 lira fiyatla satışa çıkartılması şaşkınlık yarattı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, Çinçilla satışının tespiti halinde, hayvan başına 6 bin 306 lira ceza uyguladıklarını bildirdi

Türkiye'ye yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen Çinçilla'lar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkartılıyor. Kökeni aslen Güney Amerika olan ve önceleri mavimsi boz postu yüzünden avlanması nedeniyle nesli tükenme aşamasına gelen Çinçilla'lar, 200 liradan satılıyor. Çinçilla'ları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekti:

"Yavrularımızı 2 ay anne sütü aldıktan sonra Türkiye'nin her yerine otobüs ile garantili olarak gönderiyoruz. Şehir dışı gönderimlerde artı 40 TL gönderim ücreti oluyor. Ankara elden teslim imkanı vardır. Davranış olarak sincap ile bire bir aynı olan bu son derece sevimli bebekler, koku yapmıyor, tüy dökmüyor ve bakımları son derece kolay', 'Aşırı derecede sincaba benzerliği ile dikkat çeken bu kemirgen türü ülkemizde yeni yeni dikkat çekmekle birlikte ciddi şekilde ilgi görmektedir. Gerek sakin yapısı gerekse masrafsız olması ile birlikte harika bir evcil hayvan olmaktadır. Tüyleri dökülmüyor. Isırmıyor ve en önemli özelliği ise koku yapmıyor. Tavşan-guıneapig-hamster yemi içerisine. Jako çekirdeği buğdaysız güvercin yemi yulaf arpa bezelye (kavrulmamış) fındık fıstık ve ceviz katarak besleyebilirsiniz. Yemlerini elleri ile tutarak yiyor. Ter bezleri olmadığı için terlerini tüyleri ile atıyorlar. Bunun için ise özel toz kullanılıyor. Haftada 3 gün kafesine bir tabak içerisinde toz koyun ve onların banyo dansını izlemeye başlayın. Türkiye'nin her iline sorunsuz şekilde gönderim imkanımız vardır."

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışının tespiti halinde, hayvan başına 6 bin 306 lira ceza uyguladıklarını bildirdi.