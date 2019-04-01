Nevbahar Üsküdar'da Lansmana Özel Fırsatlar

İstanbul'un en güzel semtlerinden Üsküdar'da hayata geçirilen Nevbahar Üsküdar projesinde lansmana özel kampanyalar!

Çifte İndirim Kampanyası

Kalyon İnşaat tarafından Üsküdar'ın tam merkezinde inşa edilen Nevbahar Üsküdar projesinde lansmana özel yüzde 10 artı yüzde 15 indirim fırsatı ev sahibi olmak isteyenleri bekliyor. Yalnızca lansmana özel olarak uygulanan bu indirimler Nevbahar Üsküdar'ı İstanbul'un yükselen değeri Üsküdar konut projeleri arasında öne çıkarıyor.

Nevbahar Üsküdar Projesi Yerleşim Planı Nasıl?

İstanbul'un en güzel manzarasına sahip Üsküdar'da yer alan proje konforu kadar eşsiz manzarası ile de ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nın en gözde yerleşim yerlerinden birisi olan Üsküdar'da yükselen nevbahar Üsküdar projesi dokuz katlı dört blok olarak inşa edilmekte. Toplam 188 daire ve 120 ofisin yer aldığı Nevbahar Üsküdar projesi 1+1'den 5+2'ye kadar çeşitli daire seçeneklerini alıcılara sunuyor.

1+1 Daireler Dikkat Çekiyor

Projede yer alan 1+1 daireler ise büyük alanları ile dikkat çekiyor. Nevbahar Üsküdar, Üsküdar güncel konut projeleri arasında en geniş 1+1 dairelere sahip projelerden biri olma özelliği taşıyor. Projede yer alan 1+1 dairelerin metrekare büyüklükleri 66 ile 75 arasında değişmekte.

Balkonlu ve teraslı daireleri ile de dikkat çeken projede Boğaz ayaklarınızın altında. Üsküdar ve Marmara Denizi manzarası ile ev sahibi olmak isteyenleri bekleyen Nevbahar Üsküdar projesi konumu ile de dikkatleri çekiyor.

Konumu İle Yatırım Değerini Yükseltiyor

Nevbahar Üsküdar projesinin yakınında pek çok hastane, alışveriş merkezi, okullar yer almakta. Eğitim, sağlık, eğlence ve alışverişi çok yakına getiren proje konumu itibariyle yatırım değeri açısından da yüksek. Ulaşım imkanlarının rahatlığı önemli konumlara yakınlığı ve rahat ulaşımı ile dikkat çeken Nevbahar Üsküdar projesi yatırım açısından risksiz bir bölge olarak konumlandırılıyor.

Nevbahar Üsküdar konut ve ofis projesinin içerisinde süs havuzları, kapalı otopark, güvenlik hizmeti, kamera sistemi, alışveriş merkezleri, mağazalar gibi pek çok sosyal özellikleri bünyesinde barındırmakta.

Ne Zaman Teslim Edilecek?

İstanbul'un en gözde lokasyonlarından birinde yer alması ile dikkat çeken Nevbahar Üsküdar projesi 2020 yılının Haziran ayında ev sahiplerine kapılarını açacak.