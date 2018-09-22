Nevzat Doğan'ın Tepki Çeken Kararı

Geçtiğimiz hafta BMW 7.25 marka lüks makam aracını değiştireceğini duyuran ve yerel seçimler yaklaşırken böyle bir açıklama yaptığı için tepkileri üzerine çeken İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, yeni makam aracına kavuştu

Geçtiğimiz hafta basın mensuplarıyla toplantı yapan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan konuşmasında ‘yerli malı’na vurgu yapmıştı. Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğinin altına çizen AKP’li başkan, yapılacak ihalelerde ‘yerli malı kullanım şartı’ koyacaklarını belirtip, belediyede de yabancı menşeili hiçbir ürün kullanmayacaklarını ifade etmişti.

Lüks marka BMW 7.25 makam aracından vazgeçeceğini söyleyen Doğan, yerliye yakın bir araç tercih edip tasarruf yapacağını söylemişti. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra başkan 2017 model kiralık Fiat Egea ile bir etkinliğe katıldı. Yıllardır ‘yerli olmayan’ lüks makam aracı kullanan Nevzat Doğan’a ise gelen tepkiler büyük oldu. Sosyal medyada pek çok kullanıcı Doğan’ın yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte ‘tasarruf’ adı altında yeniden seçilmek için yaptığı, şimdiye kadar bunu neden düşünemediği belirtti.

Fakat AKP’li başkana gelen tepkiler bununla sınırla kalmadı. CHP İzmit İlçe Sekreteri Mehmet Nazım Gençtürk ise yaptığı açıklamasında, “Nevzat Doğan makam aracını değiştirecekmiş! ‘...köylere de gittiğimiz için güçlü araç (BMW) tercih ediyorduk, şimdi yine köylere gitmek için -yerli otomobile yakın- (yerliye yakın ne demekse!) güçlü bir araç ile değiştireceğiz...’ Benim anladığım Başkan son model bir Jip alacak da köyleri falan araya sıkıştırarak yolunu yapıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak; http://www.haberbox.com/nevzat-doganin-tepki-ceken-karari-15467.html