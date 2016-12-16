Nikah günü, evleneceği kadını ve annesini öldürdü

Bursa'da nikah yapılacağı gün sevgilisi 42 yaşındaki Sevda Uysal ile annesi 75 yaşındaki Ayşe Şahin'i tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memuru 42 yaşındaki Abbas Usta hakkında, Adli Tıp Kurumu’ndan istenen rapor mahkemeye ulaştı. Akıl sağlığının yerinde olduğu belirlenen Usta hakkında mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanığın iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi

Bursa'da geçen yıl haziran ayında Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü emrinde çalışan ve Bursa Valiliği binasında görevli olan polis memuru Abbas Usta, iddiaya göre, kendisi gibi eşinden boşanan sigara ve nargile tütünü satan Sevda Uysal ile nikah yapacağı gün kıskançlık yüzünden tartıştı. Onun Ortabağlar Mahallesi 6'ncı Çelik Sokak'ta bulunan işyerine giden Usta, bir kez daha tartıştığı Sevda Uysal ile yanında bulunan annesi Ayşe Şahin'e işyerinde tabancasıyla kurşun yağdırdı.



Sevda Uysal ile annesi olay yerinde yaşamını yitirirken, Abbas Usta ise cep telefonu ile aradığı meslektaşlarına teslim oldu. Daha sonra mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.



Hakkında 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Abbas Usta, daha önceki duruşmalarda, öldürdüğü Sevda Uysal ile o gün nikah yapacaklarını, işlemlerin gerçekleşmesine kısa süre kala kendisi, "Benim işyerine acilen gitmem gerekiyor. Yapmam gereken önemli bir iş var. Hemen döneceğim" diyerek yanından ayrıldığını belirten sanık Usta, "Ben de ona 'tamam' dedim. Aradan geçen süre içerisinde dönmeyince ona ulaşamadım. Daha sonra işyerine gittim. Burada daha önce Sevda ile aralarında ilişkisi olduğunu duyduğum T.U. ve annesi de vardı. Sevda bu sırada, yanında bulunması için kendisine verdiğim benim tabancamı T.U.'ya uzatıp, 'Onu öldür hepimiz kurtulalım' dedi. Bu sırada arbede yaşandı. Sevda'ya ben ateş ettim. Annesini ise T.U. öldürdü" dedi.



Geçen celsede, gelişmeler olduğunu bildiren Usta, "Ayşe Şahin'i öldüren T.U. bana cezaevine imzalı mektup gönderdi. İfademi değiştirip, onun olay ile hiçbir ilişkisinin olmadığını söylememi istedi. Teklifini kabul etmemem halinde çocuklarımı öldüreceğini belirtti. Mektubu mahkemenize gönderdim. Dikkate almanızı istiyorum" dedi.



Son duruşmada, sanık hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan istenen ve mahkemeye ulaşan rapor okundu. Gelen raporda, sanık Abbas Usta’nın akli dengesinin yerinde olduğunun belirlendiği ifade edildi. Raporun okunmasının ardından mütalaa veren cumhuriyet savcısı Usta hakkında 2 kişiyi ‘kasten öldürmek’ suçundan iki kez müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, davayı karar için ileri bir tarihe erteledi.