Nişan hazırlıkları yapan genç öldürüldü

BALIKESİR’in Manyas İlçesi’nde, aralarında tartışma geçen 2 kişi tarafından evinin önüne çağrılan 27 yaşındaki Emre Gürer, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Nişan hazırlıkları yapan Emre Gürer’in babası Halil Gürer de olayda hafif yaralanırken, kaçan 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı

Olay, saat 01.30 saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi. Babasıyla birlikte aşçılık yapan Emre Gürer, dün gece boyunca daha önce aralarında tartışma geçen Alican T. ile Çağdaş C. ile konuştu. Karşılıklı hakaretlerle tartışma telefonda da suürerken, Alican T. ve Çağdaş C., tartıştıkları Gürer’i bulundukları yere çağırdı. Çağrılarına olumsuz yanıt alan Alican T. ile Çağdaş C., Emre Gürer’in evinin bulunduğu sokağa giderek inmesini istedi. İddiaya göre, 2 şüpheliden Alican T., evinden çıkıp yanlarına gelen Emre Gürer’in kalbine elindeki bıçağı sapladı.



Gürültü üzerine sokağa inen Emre Gürer’in babası Halil Gürer de 2 saldırgana müdahale ederken hafif yaralanırken, kardeşi Onur Gürer ise sopayla Alican T.’ye vurarak elindeki bıçağı düşürdü.



14 Ekim’de nişanlanacağı öğrenilen Emre Gürer olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan Alican T. ve arkadaşı Çağdaş C. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: