Nişanlandıktan birkaç gün sonra kazada can verdi

Kocaeli Kandıra'da meydana gelen kazada iki kardeş hayatını kaybederken, anne ve babaları ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Tuğba Zeybel'in kazadan birkaç gün önce nişanlandığı öğrenildi

Kocaeli'ndeki kaza Kandıra İlçesi'nde bulunan Kocakaymaz Kayıplar Mevkii'nde meydana geldi. Dün akşam Kandıra yönüne gittiği öğrenilen Osman Ersöz yönetimindeki kamyonet ile, karşı yönden geldiği öğrenilen Rasim Zeybel yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazayı görenler durumun hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.





Olay yerine gelen sağlık ekipleri 20 yaşındaki Tuğba Zeybel'in öldüğünü belirledi. Kazada Yusuf Zeybel, Rasim Zeybel, Seher Zeybel ve Osman Ersöz ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Zeybel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada Rasim Zeybel ve Seher Zeybel ise ağır yaralandı.







Rasim Zeybel'in çiftçilik yaptığı ve köydeki işleri bittikten sonra da ailesi ile birlikte evlerine dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencisi olan Tuğba Zeybel'in ise 20 Ocak tarihinde Ramazan Aydın ile nişanlandığı öğrenildi. Nişan fotoğraflarını Facebook hesabından paylaşan Zeybel, arkadaşlarının tebriklerine de teşekkür etmişti.

