Nişanlı çift beraber toprağa verildi

Bodrum'da, içinde bulundukları otomobille sel sularına kapılıp, nişanlısı Billur Atik (23) ile yaşamını yitiren Çağlar Bencik (27), Milas ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Trafik kazasında 2 yıl önce yaşamını yitiren ağabeyinin yanına defnedilen Bencik'in mezarına, nişanda giydiği beyaz gömleği serildi

Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde etkili olan gök gürültülü sağanak, cuma gecesi sele neden oldu. Milas Kısırlar Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olan 2 aylık nişanlısı Billur Atik ile yakınlarının Milas ilçesindeki nişan töreninden Bodrum'daki evlerine dönmek üzere yola çıkan elektrik teknisyeni Çağlar Bencik'in kullandığı 48 ABL 07 plakalı otomobil, Akarca mevkisindeki taşan Akarca Deresi üzerinde bulunan köprüden geçilirken, sel sularına kapıldı. İki gencin içinde bulunduğu otomobilin sürüklendiğini fark eden çevredeki bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, İtfaiye, Jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında, Billur Atik'in, köprü korkuluklarına takılı cesedine ulaşıldı. Kayıp Çağlar Bencik'in ise yaklaşık 7 saat sonra olay yerine 200 metre uzaklıktaki tarlada cansız bedeni bulundu. Atik ve nişanlısı Bencik'in cansız bedenleri, jandarma ile savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası önce Bodrum Devlet Hastanesi'nin morguna ardından da otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TABUTUNA NİŞAN GİYSİSİ SERİLDİ

Otopsinin ardından Billur Atik'in cenazesi, babası Ufuk, annesi ev kadını Naime ve kardeşi Doğukan Atik (18) ile birlikte yaşadığı Milas ilçesine bağlı kırsal Hasanlar Mahallesi'ne getirildi. Burada helallik alınıp, dua edildi ardından genç kızın bir süre omuzlarda taşınan ve üzerine nişanda giydiği kıyafeti serilen tabutu, Hasanlar Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan namazın ardından Billur Atik'in cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

TÜRK BAYRAĞI VE NİŞANDA GİYDİĞİ BEYAZ GÖMLEKLE UĞURLANDI

Nişanlısı Çağlar Bencik için de bugün Milas'ın kırsal İçme Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bencik'in cenazesi, ilk olarak evlerinin önüne getirildi ve helallik istendi. Oğlunun ardından gözyaşı döken Gülsüm Bencik'i, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Bencik'in tabutuna, Türk bayrağı ve nişanında giydiği beyaz gömleği serildi. Omuzlarda taşınan cenaze, İçme Mahallesi Mezarlığı yanındaki meydana getirildi. Burada kılınan cenaze namazına baba Şenol Bencik, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile kurum amirleri ve Bencik ailesinin yakınları katıldı.

AĞABEYİNİN MEZARI YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan namazın ardından Çağlar Bencik'in cenazesi, İçme Mahallesi Mezarlığı'nda, 2 yıl önce motosikletiyle yaptığı kazada yaşamını yitiren ağabeyi Hüseyin Bencik'in yanında toprağa verildi. Bencik'in mezarına, yine nişandaki beyaz gömleği serildi. 2 yıl içinde 2 çocuklarını toprağa vermenin acısını yaşayan Gülsüm- Şenol Bencik çiftinin gözyaşları, yürekleri dağladı.