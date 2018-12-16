Nişanlısının terk ettiği genç, pompalı tüfekle intihar etti

Adana'da, nişanlısı terk ettiği için bunalıma girdiği öne sürülen Turan Ö. (28), kalbine dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek, yaşamına son verdi

Nişanlısının terk ettiği genç, pompalı tüfekle intihar etti
16 Aralık 2018 Pazar 12:47

Olay, bu sabah, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Evlenmek istediği nişanlısı kendisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği iddia edilen Turan Ö., kalbine dayadığı pompalı tüfeği ateşledi. Gencin silah sesini duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingirle eve giren ekipler, Turan Ö.'yü yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Turan Ö.'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için morga götürüldü. Turan Ö.'nün intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #nişanlı #tüfek #intihar
Önceki Haber
58 yaşındaki liselinin hayali, ünversite
Sonraki Haber
Yatırımcılar, Hazine`nin altın ve döviz tahvili ihracına odaklandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.