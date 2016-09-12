Haber Kaynağı: DHA

Olay, Mustafakemalpaşa İlçesi’nin Yalıntaş Caddesi’nde meydana geldi. İlçede oto alım satım işleri yapan Barış Kösa, 5 gün sonra düğün yapacağı nişanlısı E.A. ile yola çıktı. İddiaya göre Barış Kösa, Yalıntaş Caddesi üzerinde karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan Ali A. ile tartışmaya başladı. Barış Kösa yanında nişanlısının olduğunu söyleyerek otomobiline binip olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak Ali A. yanında bulunan pompalı tüfekle Barış Kösa’nın otomobiline ateş açtı. Ali A.’nın 7 kez ateşlediği tüfekten çıkan kurşunlara hedef olan Barış Kösa, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hareket halindeki otomobil ise bir kahveye çarparak durabildi. Otomobilde bulunan ve olaydan yara almadan kurtulan Barış Kösa’nın nişanlısı E.A. ise sinir krizi geçirdi.Şüpheli Ali A., polis tarafından yakalanıp gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.