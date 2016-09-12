12 Eylül 2016 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Nişanlısının yanında kurşun yağdırdı

    Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde oto galerisi bulanan 25 yaşındaki Barış Kösa, nişanlısı ile bayram ziyaretine giderken tartıştığı 26 yaşındaki Ali A.’nın pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaşamını yitirdi. Saldırıdan yara almadan kurtulan Barış Kösa’nın nişanlısı 23 yaşındaki E.A. sinir krizi geçirirken, Ali A. polise teslim oldu

    12 Eylül 2016 Pazartesi 17:17
    Nişanlısının yanında kurşun yağdırdı
    Olay, Mustafakemalpaşa İlçesi’nin Yalıntaş Caddesi’nde meydana geldi. İlçede oto alım satım işleri yapan Barış Kösa, 5 gün sonra düğün yapacağı nişanlısı E.A. ile yola çıktı. İddiaya göre Barış Kösa, Yalıntaş Caddesi üzerinde karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan Ali A. ile tartışmaya başladı. Barış Kösa yanında nişanlısının olduğunu söyleyerek otomobiline binip olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak Ali A. yanında bulunan pompalı tüfekle Barış Kösa’nın otomobiline ateş açtı. Ali A.’nın 7 kez ateşlediği tüfekten çıkan kurşunlara hedef olan Barış Kösa, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hareket halindeki otomobil ise bir kahveye çarparak durabildi. Otomobilde bulunan ve olaydan yara almadan kurtulan Barış Kösa’nın nişanlısı E.A. ise sinir krizi geçirdi.

    Şüpheli Ali A., polis tarafından yakalanıp gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Bursa, Bursa Cinayet, Barış Kösa

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN İzmir'den önder çıkmıyor!
  • Zafer YAPICI Zafer YAPICI Bayram yazısı
  • Arif Ali CANGI Arif Ali CANGI Bugün '12 Eylül', avukatlar tutuklu
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz