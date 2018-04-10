Nöbette düşen asker şehit oldu!

Hakkari'de nöbet sırasında düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş'ın (28) şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde oturan ailesine verildi

Nöbette düşen asker şehit oldu!

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde, nöbet sırasında mevzide ayağı kayarak düşen Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş, şehit oldu. Şehit Sarıtaş'ın Emirdağ'a bağlı Balcam köyünde oturan babası Arif Sarıtaş ve annesi Emine Sarıtaş'a şehadet haberi Emirdağ Kaymakamı Hüseyin Sayın, protokol üyeleri ve askeri erkan tarafından verildi. Şehidin cenazesinin yarın öğle vakti Balcam köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

4 yıldır Dağlıca'da görev yapan Şehit Cumali Sarıtaş'ın bekar olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hakkari #şehit
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