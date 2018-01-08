Nuh'un cep telefonu ile konuştuğu iddialarına Ortaylı'dan yanıt

Geçtiğimiz günlerde TRT'de Hz. Nuh'un oğlu ile cep telefonu aracılığıyla konuştuğu iddialarına İlber Ortaylı'dan yanıt geldi

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek, geçtiğimiz günlerde TRT'de katıldığı bir programda ilginç bir açıklamaya imza atmıştı.



Örnek, Hz. Nuh'un tufan sırasında oğlu ile cep telefonu aracılığıyla konuştuğunu o dönemlerde bu teknolojinin var olduğunu iddia etmişti. Örnek'in açıklaması ünlü tarihçi İlber Ortaylı'ya soruldu.



Ortaylı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Demek ki kafası ermiyor bu işe. Başka iş yapsın. Bu çok kaba bir şeydir. Erich Von Daniken tipi bir şeyi ciddiye de alabilirsin, alamazsın tabi... Bunu kalkıp tabi böyle bir işi kalkıp da milyonların önünde konuşmak inanılmayacak bir şey. Orada mucizeden bahsedersin, o kadar. Mucizeyi herkes kendine göre... Mucizeyi fizik, kimya ve matematikle temellendirmeye kalkmak eblekliktir. Mucize mucizedir, bir iman işidir.



Hiçbir şeyi temellendiremezsin. Mesela 19. asırda Hristiyan dünyasında başlayan bir eğilimdir bu ve teologlar başladı."