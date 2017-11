Nurten öğretmenin yaktığı eğitim ateşi, 45 ile yayıldı

SAMSUN'un Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş'un 8 yıl önce çocuklar ile babaları arasında iletişim ve bağı güçlendirmeyi sağlamak için başlattığı 'Baba bana bir masal anlat' projesi Türkiye geneline yayıldı. 8 yıl sonunda 45 ilde proje uygulanır hale geldi. Binlerce baba anaokullarında çocuklarının eğitim aldığı sınıflara giderek masal anlattı

Samsun 22 bin nüfuslu Ayvacık ilçesinde bulunan Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş, 2009'da okulda 'Baba bana bir masal anlat' projesi başlattı. Şu an 81 öğrenci ve 4 öğretmenin görev yaptığı anaokulunun öğrencilerinin babaları haftanın belirli günlerinde okula gelerek çocuklarının bulunduğu sınıflarda masal anlatmaya başladı. Proje hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük beğeni topladı. Çocuk ile baba arasındaki iletişimin güçlendirilmesini de sağlayan uygulama kısa sürede ilgi gördü. Akkuş, hazırladığı proje ile Sabancı Vakfı'nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan 'Sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini' anlattığı 'Fark Yaratanlar' programının yedinci sezonunda fark yaratanlar arasında gösterildi. Ayrıca proje bazı üniversitelerde araştırma konusu olarak işlendi. Zaman içerisinde proje Türkiye genelindeki diğer anaokulu öğretmenlerine de örnek oldu. 8 yıl sonunda bugün 'Baba bana bir masal anlat' projesi Türkiye'deki 45 ilde uygulanmaya başlandı.



İLK PROJE



'Baba bana bir masal anlat' projesinin hem kendisinin hem de okulun ilk projesi olduğunu söyleyen Akkuş, "Biz kırsal bir bölgede ilk önce tek bir babanın katılımıyla böyle bir projeyi başlattık. Sadece bizim okulumuzdaki çocukların ve babalarının böyle bir uygulamaya ihtiyaçları var diye düşünüyorduk ama kısa sürede o kadar güzel bir ilgi gördü ki hem Türkiye genelinde yayılmaya başladı hem de ödül alır hale geldik. Çeşitli eğitim grupları ve dernekler tarafından Türkiye'nin eğitimde ilham veren kadın, fark yaratan kadını, eğitimde en iyi örnek, başarı ödüllerini aldım ya da aday gösterildim. Şunu anladık ki, Türkiye'de baba çocuk ilişkisinin gelişmesi için çok önemli bir proje oldu. Bu proje sayesinde Türkiye'de binlerce çocuk ve baba birbirlerinin elini daha sıkı tutuyor diye düşünüyoruz" dedi.



'TEK BİR BABANIN KATILIMIYLA BAŞLADI'



"Farklı illerden öğretmenler ve yöneticilerin projenin içeriği ile ilgili bilgi almak için iletişime geçtiğini ifade eden Akkuş, "Onlara projenin nasıl uygulanabileceğini anlattım. Bize talepler geldi. Onayımız ve yönlendirmemizle Türkiye'de başka illerde de uygulanmaya başlandı. Şu an kırsal bölgede tek bir babanın katılımıyla başladığımız projemiz Türkiye kapsamında 45 ilde uygulanır hale geldi. Binlerce baba ve çocuk bu projeden yararlanıyor. Binlerce baba çocuklarına masal anlatıyor. Bu projeyi daha çok yaygınlaştırmak istiyoruz. Sadece kırsal bölgelerde değil kent yaşamında da bu projeye ihtiyacımız var. Okulumuza gelen babalar masal anlatmanın çocukla kurulan o bağın çok daha başka bir duygu olduğunu fark ediyorlar. Okula gelmeden önce ve geldikten sonra hem babaların hem de çocukların duygu değişimleri çok daha farklı oluyor. Okulumuzda sadece babaları olan çocukların değil babaları olmayan ya da yanlarında bulunmayan çocukların da bu projeden faydalanmalarını istiyor. Onlar için de baba yerine koydukları, dede, amca, ağabeyleri de mutlaka bu projenin içine dahil ediyoruz" dedi.



'ÇOCUK VE BABA ARASINDAKİ İLİŞKİYİ GÜÇLENDİRİYOR'



Proje kapsamında kızının eğitim gördüğü sınıfta ilk defa masal anlatan baba Mehmet Nusret Öztürk, "Kızım bu yıl ilk defa anaokuluna başladı. Bende bu projeye dahil olup ilk kez masal anlattım. Çok güzel geçti. İki gündür okulda masal anlatacağım için kızım büyük bir heyecan içindeydi. Bende heyecanlandım. Sınıfında masal okudum ve çok güzel oldu. Bu projeyi çok olumlu buluyorum. Bu şekilde babaların çocuklarına kitap okumaları, onların bu şekilde alışkanlık kazanmaları çok faydalı olacaktır. Kitap sevgisini aşılamak adına da çok önemli. Diğer babaların da bu proje ile birlikte bu konuya daha fazla önem vereceklerini düşünüyorum. Anaokuluna babanın gelip masal anlatmasının çocuk ve baba arasındaki ilişkiyi daha da güçlendireceğini düşünüyorum" diye konuştu.



'EVDE ANNE OKULDA BABA MASAL OKUYOR'



Kızı için sınıfında masal okuyan baba Gökhan Turan, "İkinci defa masal okumak için okula geldim. Çok güzel bir duygu. Karşılıklı bir arkadaş gibi okuduğum masalı dinliyorlar. Çok zekiler her şeyi algılıyorlar, anlıyorlar. Çok güzel bir proje. Evde genellikle annesi masal okur ben de okulda bu proje ile masal okudum. Evde de zaman zaman ben masal okuyorum. Okula gelip masal okuduğum için kızım da çok mutlu oluyor" dedi.







Kaynak: