O baygın yatarken arkadaşları okeye döndü!

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi’nde, kıraathanede otururken fenalaşarak yere yığılan 55 yaşındaki Ahmet Kayın’a sağlık ekipleri müdahale ederken, arkadaşları okey oynamayı sürdürdü

O baygın yatarken arkadaşları okeye döndü!

Olay, dün gece Merkez Mahallesi’nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Okey oynayan arkadaşlarının yanına giden Ahmet Kayın, bir süre sonra fenalaşarak oturduğu sandalyeden yere yığıldı. Kayın için olay yerine sağlık görevlileri çağırıldı. İhbarla gelen acil sağlık görevlileri, yerde baygın yatan Kayın’a müdahale etti. Bu sırada arkadaşları hiçbir şey olmamış gibi okey oynamaya devam etti. İlk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kayın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #bayılma
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