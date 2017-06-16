O da oğlu için Adalet Yürüyüşü'nde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılması kararını protesto etmek için Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe Hava Harp Okulu öğrencisi oğlu 11 aydır cezaevinde olan Veysel Kılıç da katıldı. Rizeli ve 4 çocuk babası Kılıç, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı iddiasıyla tutuklanarak, Silivri Cezaevi'ne konulan oğlu için adalet istediğini belirterek, "Biz anneler, babalar olarak gözlerimizden yaş değil; kan akıyor" dedi

'Adalet Yürüyüşü'nün ikinci gününde CHP lideri Kılıçdaroğlu'na eşlik eden Veysel Kılıç, "Ülkemizde adalet istiyorum. Şu çocukların suçu neydi? Bir kısmı çıktı, 262'si Silivri Cezaevi'nde. 'Plansız tatbikata gidiyoruz' dediler, aldılar, götürdüler. Benim çocuğum Boğaz Köprüsündeydi. Şu anda iddianame bekliyoruz. 11 ay doldu. Adalet, bunun neresinde? Biz anneler, babalar olarak gözlerimizden yaş değil; kan akıyor. Ramazan orucumuz bize haram olmuş. Bu çocukların suçu var mı? Bıraksanız ne olurdu?" diye konuştu.



"ALNIM AK, BAŞIM DİK; O SARAYA GİRECEĞİM"

Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na da gittiğini anlatan Kılıç, "Ben Cumhurbaşkanı'mızın sarayının kapısından polisle kaldırıldım. Şu, mucize bir olaydır. Ben oradan polisle kaldırılıyorum, bugün bu çocukları dünya izliyor dünya. Hani bir laf var ya 'Kapıdan kovduk, bacadan girdi', ben şanlı Türk bayrağımla o saraya gireceğim. Alnım ak, başım dik; o saraya gireceğim. Buna inanıyorum. Adaleti sağlayacağız ve o saraya gireceğiz inşallah" dedi.Veysel Kılıç, elinde "Ben oğlumu istiyorum. Sizin bağımsız, tarafsız dediğiniz adalete inanmıyorum. Ben ülkemde özgür yaşamak istiyorum. Türkiye'mi seviyorum. Bu askeri öğrencilerin suçsuz olduğuna ben inandığım gibi Türkiye'nin 80 milyon insanı da inanıyor. Ankara'ya bir sorum olacak. Bu çocuklar sizin çocuklarınız olsaydı bunlar bir akşam cezaevinde kalır mıydı? El cevap, kalmazdı" yazılı pankart ve Türk bayrağıyla yürüdü.