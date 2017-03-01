O fotoğraftaki Adil Öksüz mü? Açıklama geldi

Londra'dan gelen bir fotoğraf Adil Öksüz'ün orada mı olduğuna yönelik kafada soru işaretlerine neden olmuştu. Konuyla ilgili açıklama geldi
15 Temmuz darbe girişiminin en kilit isimlerinden biri de Adil Öksüz'dü. O gece gözaltına alınan Öksüz, tarla bakmaya gittiği yönünde beyanat verince serbest bırakılmıştı.
Daha sonra yapılan incelemelerde Öksüz'ün de darbe girişimi içinde yer aldığı belirlenmiş ve o günden bu yana Öksüz'ü arama çalışmaları başlamıştı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Öksüz bir türlü bulunamadı. Bugün de Adil Öksüz'le ilgili çıkan bir fotoğraf kafada soru işaretleri yarattı.
Bir kişi Londra'da pazarda gördüğü kişiyi Adil Öksüz'e benzeterek gizlice fotoğrafını çekti. Fotoğrafın medyaya yansıması üzerine istihbarat kaynakları inceleme yaptı. A Haber'e göre inceleme sonrası fotoğraftaki şahısın Adil Öksüz olmadığı belirlendi.
İhbar edene 4 milyon TL ödül
FETÖ üyesi olduğu belirlenen Adil Öksüz için İçişleri Bakanlığı arama emri çıkarttı. 'Kırmızı' kategori kapsamında aranan Öksüz'ü ihbar edene ise 4 milyon TL para ödülü var.