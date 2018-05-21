O ilahiyatçı yine kadınlara sardı: Felsefe yapma, Yavuz yetiştir

'Genç kaynana şehvet uyandırır' ve "Pantolon giyen kadınlar cehennemlik' açıklamalarıyla gündeme gelen ilahiyatçı İhsan Şenocak yine kadınlara saldırdı. Şenocak sosyal medya paylaşımında 'kadınların kafelerde erkeklerle felsefenin derin bahislerine dalmak yerine, evinde Yavuz yetiştiren analardan olması gerektiğini' savundu

Daha önce "pantolon giyip okula giden kadınların cehennemlik olduğunu" savunan, "özel harekat polislerinin peygamberin akıncıları olduğunu" iddia eden ilahiyatçı İhsan Şenocak, yine kadınlara saldırdı. Şenocak şimdi de sosyal medya paylaşımında "kadınların kafelerde erkeklerle felsefenin derin bahislerine dalmak yerine, evinde Yavuz yetiştiren analardan olması gerektiğini" savundu. Şenocak şunları yazdı: “İslamın Kızı! Umudumuz sensin, cafelerde gece yarılarına kadar erkeklerle senli-benli konuşan, felsefenin derin bahislerine dalan, para, pul kazanan lakin ailesini dağıtan kadınların değil, Fatih'e, Baki'ye, Sinan'a ninni söyleyen, evinde Yavuz yetiştiren anaların izinde yürü!”