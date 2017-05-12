O isim Atatürk'e hakaretten tutuklandı

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Süleyman Yeşilyurt Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu.

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Süleyman Yeşilyurt Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. Yeşilyurt kaçmadığını belirterek, Atatürk'e de hakaret etmediğini savundu.



OLAYIN GEÇMİŞİ



TUTUKLANDI

Basın Savcısı Ertuğrul Sarıyar, önceki gün Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından iki ayrı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaların, Süleyman Yeşilyurt'un televizyonda Atatürk hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle, Hasan Akar'ın ise sosyal medyada paylaşılan bir videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde hanım hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle başlatmıştı.Savcılık, şüpheliler Akar ve Yeşilyurt hakkında gözaltına alınma talimatı vermişti. Ancak Akar ve Yeşilyurt'a ulaşılamadı. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ertuğrul Sarıyar, Yeşilyurt ve Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Mahkemede talebi kabul ederek Akar ve Yeşilyurt hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.Atatürk'e hakaret soruşturması kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Süleyman Yeşilyurt tutuklandı.Öğle saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'na gelen Yeşilyurt, hakim karşısına çıktı. Süleyman Yeşilyurt, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" gerekçeleriyle tutuklandı.