O magandalara ceza yağdı!

Konya'nın Karapınar ilçesindeki düğünde, etrafta koşturan çocuklara aldırış etmeden peş peşe ateş eden şüpheliler hakkında jandarma soruşturma başlattı. Jandarma, 7 kişiye 1046'şar lira olmak üzere toplam 7 bin 322 lira idari para cezası yazdı. Kurusıkı olduğu belirlenen tabancalara ise el konuldu

O magandalara ceza yağdı!
29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:09

Karapınar ilçesine bağlı Hasanoba Mahallesi'nde hafta sonu kaydedilen görüntülerde, düğün kutlamalarının ardından edilen dua sonrası, ellerine tabanca alan magandalar, düğün alanında bulunan çocuklara aldırış etmeden peş peşe tetiğe bastı. Sosyal medya da paylaşılan görüntülerin ardından hareket geçen jandarma ekipleri belirledikleri Özcan B. (42), Süleyman B. (45), Ercan B. (43), Veli Y. (37), Fikret U. (39), Osman B. (47), Mustafa A.'ya (40), 1046'şar lira olmak üzere toplam 7 bin 322 lira idari para cezası yazdı. 7 şüphelinin kullandığı belirlenen kurusıkı tabancalara ise el konuldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #ceza #maganda
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