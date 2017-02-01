O paylaşımdan sonra görevden alındı

Facebook'taki skandal paylaşımla, gündeme gelen, Malatya YSK İl Müdürü Gürsel Dursun, tepkiler üzerine bugün açığa alındı

O paylaşımdan sonra görevden alındı

Sosyal medyadaki hesabındaki sayfasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun başı için evet’ söylemiyle tepkileri üzerine çeken il müdürü, bu paylaşımın kendine ait olmadığını, 12 yaşındaki çocuğunun yaptığını savunarak  Kılıçdaroğlu ve CHP’lilerden özür dilemişti.

Hakkında soruşturma başlatılan, YSK İl Müdürü Gürsel Dursun, soruşturmanın selameti için, bu sabah YSK tarafından, açığa alındı. YSK İl Müdürü, soruşturma tamamlanıncaya kadar, görevden el çektirilmiş oldu.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #facebook #ysk il müdürü
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