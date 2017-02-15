O sınavlar referandumdan sonraya ertelendi

O sınavlar referandumdan sonraya ertelendi

Türkiye 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak anayasa referandumuna hazırlanırken, aynı tarihte yapılması planlanan TUS ve STS sınavları ertelendi. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre her iki sınav da referandumdan bir hafta sonra 22 Nisan tarihinde yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM),  sınav takviminde değişiklik yaptı. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 16 Nisan'da yapılacağı duyurulan  Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2017-TUS İlkbahar Dönemi) ve Tıp  Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit  Sınavı'nın (2017-STS Tıp İlkbahar Dönemi), referandum nedeniyle 22 Nisan'da  uygulanmasına ve 17 Mayıs'ta sınav sonuçlarının açıklanmasına karar verildiği  belirtildi.

Sağlık Bakanlığı sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün talebi  doğrultusunda Devlet Hizmet Yükümlülüğü ataması sonrası atama işlemleri yapılan  hekimlerin TUS'u kazanarak görev yerlerinden ayrılmaları, yapılan atamaların  hükümsüz kalması ve atama yerlerinde sağlık hizmet sunumunda yaşanan aksamalar  nedeniyle 2017 TUS ve STS Tıp Sonbahar Dönemi Sınavları'nın 27 Ağustos'ta  yapılmasına, sınav sonuçlarının 20 Eylül'de açıklanmasına, 2018'den itibaren TUS  ve STS Tıp 1'inci Dönem sınavının şubat, TUS ve STS Tıp 2'nci Dönem sınavının ağustos ayında yapılmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, 2017 Sınav Takvimi'nin güncellenmiş haliyle  http://www.osym.gov.tr internet adresinden adayların bilgisine sunulduğu  kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sınav #tus #sts #referandum #ösym
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