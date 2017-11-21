O sözlerden sonra Kütahyalı işinden kovuldu

Yaptığı açıklama ile tepkileri üzerine çeken Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'den kovuldu

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında spor yorumcusu olan Rasim Ozan Kütahyalı, kendisine yapılan bir şaka sonrası "Kusturmalı Boşnak s..." sözlerini söyledi. Bu sözler üzerine Kütahyalı'ya tepkiler dinmedi.



Tepkiler üzerine Kütahyalı'nın işine son verildiği öğrenildi. Kütahyalı'nın işten çıkartıldığını ise birlikte programı sunduğu arkadaşı Ertem Şener duyurdu. Ertem Şener şunları söyledi: "Dün akşam kimsenin tasvip etmediği, edemeyeceği büyük bir sıkıntı yaşadık. Tabi bu kimsenin kabul edemeyeceği bir durum oldu. Rasim Ozan Kütahyalı da bu vahim durumdan sonra bir hayli üzüldü, bir hayli sıkıldı. Üzüntüsü gerçekten son derece üst seviyedeydi. Bu bizim için kabul edilemez bir durum oldu. Ben bu kanalda Beyaz TV Spor'un genel direktörüyüm. 6 sezondur buradayım. Boşnak kardeşlerimizin kalbi çok kırıldı. Onlarla etle tırnak gibiyiz. Bu vahim karardan sonra, bu akşam kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Rasim Ozan Kütahyalı bugünden itibaren bizimle olmayacak."



Şener'in sözlerine şaşkınlık yaratan bir şekilde ise devam etti: "Şer güçler Rasim Ozan Kütahyalı’ya bilinçli bir operasyon yaptılar. Evet Rasim yanımızda yok şu anda ama şunu belirtelim. Rasim’in tüm düşmanlarına bedelini ödetecek gücü vardır."