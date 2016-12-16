Obama ve Erdoğan telefonla görüştü

ABD Ankara Büyükelçiliğitarafından yapılan açıklamada ABD Başkanı Barack Obama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün telefonla görüştüğü bildirildi

ABD Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesine ilişkin açıklama şu şekilde: "Başkan Obama dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, PKK'nın bir kolu tarafından haftasonunda İstanbul'da düzenlenen terörist saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı ve yaralılara şifa dileklerini iletmiştir. Obama aynı zamanda Suriye'de IŞİD'e karşı savaşırken hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı dileklerini sunmuştur. İki lider, terörizme karşı savaşta kararlı duruş sergileme konusunda anlaşmıştır. Başkan Obama, Türkiye'nin Halep'te ateşkese ulaşılması ve uluslararası insani örgütlerin gözetiminde isteyen savaşçı ve sivillerin şehri güvenli bir şekilde boşaltmasındaki çabaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmiştir. Başkan Obama ve Erdoğan, çatışmaların ülke çapında durdurulması ve siyasi bir çözüm bulunmasına ihtiyaç duyulduğu konusunda anlaşmıştır. Başkan Obama ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, koalisyonun Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı kampanyasındaki ilerlemeyi değerlendirmiş ve bu başarıların devamı için ABD ile Türkiye arasında yakın koordinasyonun devam etmesinin önemini vurgulamışlardır. Son olarak, liderler [Obama yönetimi döneminde] son sekiz yılda iki ülke arasında yaşanan sıcak ve verimli ilişkileri, ABD ile Türkiye arasında güçlü ilişkilerin sürdürülmesi arzusunu not etmişlerdir."