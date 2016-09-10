AÇLIK GREVİ BAŞLATMIŞLARDI

Haber Kaynağı: AA

Kurban bayramı dolasıyla 14-18 Eylül tarihleri arasında hapiste bulunanlara verilen açık görüş iznine Abdullah Öcalan da dahil edildi.Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın, kardeşi Mehmet Öcalan ile 14-18 Eylül tarihleri arasında bir görüşme yapacağı öğrenildi. Fakat görüşmenin saati ve tarihi açıklanmadı. Görüşme saatinin gizli tutulduğu ifade ediliyor.Öcalan, İmralı'da en son 28-29 Nisan tarihlerinde Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme komitesi görüşmüştü.HDP, DBP, DTK, HDK ve KJA PKK lideri Abdullah Öcalan’dan haber alınamaması nedeniyle milletvekilleri, partililer, sanatçıların katılımıyla süresiz dönüşümsüz açlık grevi başlatmıştı.Adalet Bakanlığı verdiği bu izinle HDP'nin dile getirdiği Öcalan'ın sağlık sorunlarına ilişkin iddialara cevap vermiş olacak.