10 Eylül 2016 Cumartesi
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    • Öcalan'a açık görüş izni verildi

    Kurban Bayramı dolayısıyla, İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde kalan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesiyle görüşmesine izin verileceği öğrenildi

    10 Eylül 2016 Cumartesi 14:27
    Öcalan'a açık görüş izni verildi
    Kurban bayramı dolasıyla 14-18 Eylül tarihleri arasında hapiste bulunanlara verilen açık görüş iznine Abdullah Öcalan da dahil edildi.

    Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın, kardeşi Mehmet Öcalan ile 14-18 Eylül tarihleri arasında bir görüşme yapacağı öğrenildi. Fakat görüşmenin saati ve tarihi açıklanmadı. Görüşme saatinin gizli tutulduğu ifade ediliyor.

    Öcalan, İmralı'da en son 28-29 Nisan tarihlerinde Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme komitesi görüşmüştü.

    AÇLIK GREVİ BAŞLATMIŞLARDI

    HDP, DBP, DTK, HDK ve KJA PKK lideri Abdullah Öcalan’dan haber alınamaması nedeniyle milletvekilleri, partililer, sanatçıların katılımıyla süresiz dönüşümsüz açlık grevi başlatmıştı.

    Adalet Bakanlığı verdiği bu izinle HDP'nin dile getirdiği Öcalan'ın sağlık sorunlarına ilişkin iddialara cevap vermiş olacak.
    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Kurban, öcalan, öcalan Görüş Izni

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