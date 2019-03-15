Ödemelerini alamayan oyuncular, maça çıkmama kararı aldı

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Urla Belediyespor'un oyuncuları, iki aydır ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle maça çıkmama kararı aldı.

Ödemelerini alamayan oyuncular, maça çıkmama kararı aldı
15 Mart 2019 Cuma 16:56

Urla Cumhuriyet Meydanı'nda oyuncularla birlikte gazetecilere açıklama yapan başantrenör Yasin Akıncı, ligde beşinci sırada olan takımın sezona çok iyi başladığını, sonrasında maddi krizin başladığını ve giderek büyüdüğünü ifade etti.

Spor Toto Teşkilatından takıma ödeme yapılmasına rağmen oyunculara paralarının verilmediğini savunan Akıncı, "Sporcular mağdur durumda. Oyuncularım 2 aydır paralarını alamıyor. Herkesin bir ailesi var. Çok zor durumdalar. Sporcularım, bu şartlar altında yarın oynanacak Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim maçında sahaya çıkmayacaklarını söylüyor. Bu onların en doğal hakları, baskı yapamıyoruz." diye konuştu.

Takım kaptanı Gülşah Çelebi, maddi sıkıntılardan dolayı 5 gündür idman yapmadıklarını, yarınki maça da çıkmayacaklarını belirtti.

Oyunculardan Gamze Kolu ise, "Kimsenin cebinde parası yok. Herkes ailesine bakıyor. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. İki maç üst üste sahaya çıkmazsak, bu takım ligden düşüyor. Urla'da 1946 yılından beri olan bir takım. Takımı bu zihniyetin elinden birilerinin almasını istiyoruz. Sesimize kulak verilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Belediye Meclis Üyesi adayı olan kulüp başkanı Abdülselami Güneş ile görüşmek üzere CHP'nin Urla seçim bürosuna yürüyen takım oyuncuları, büroda bulunan belediye başkan adayı Burak Oğuz ile görüştü.


Kaynak: AA
Önceki Haber
UNESCO’dan Mektebim Okulları’na ziyaret
Sonraki Haber
Ödemelerini alamayan oyuncular, maça çıkmama kararı aldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.