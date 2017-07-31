Ofis tadilatınız Tasarımimarlık tarafından olsun

Mimarlık farklı bir bakış açısı ve yetenek isteyen bir hizmet alanı olmaktadır. Bunun için özel olarak eğitim almış olan ekibimiz tarafından sizler için mükemmel tasarımlar çıkarabildiğimiz gibi sizlere en iyi hizmeti sunmak için hızlı bir şekilde teslimatını da gerçekleştirebilmekteyiz

Mimarlık farklı bir bakış açısı ve yetenek isteyen bir hizmet alanı olmaktadır. Bunun için özel olarak eğitim almış olan ekibimiz tarafından sizler için mükemmel tasarımlar çıkarabildiğimiz gibi sizlere en iyi hizmeti sunmak için hızlı bir şekilde teslimatını da gerçekleştirebilmekteyiz Ofis tadilatları için hazırlayacak olduğumuz çalışmalar sizlerin beğenisine sunulmaktadır.

Çok özel tasarımlarımızla neden tanışmayacaksınız ofislerinizde karşılayacak olduğunuz müşterilerinize güzel bir izlenim bırakmak ve onları en başta kaliteniz ile neden baştan çıkarmıyorsunuz? Eşi benzeri olmayan muhteşem tasarımlar sizlere Mimar ve İnşaat mühendisi olan ekibimiz tarafından sunulmaktadır. Vermiş olduğumuz dekorasyon hizmetleri tamamen elit ve kaliteli bir alt yapı izlenerek sizlere sunumları yapılmaktadır.

Bizlere teslim edecek olduğunuz projeleriniz en iyi şekilde sizlere sunulacağı gibi bir o kadarda memnun kalacağınızdan eminiz ofisimiz İstanbul/Küçükçekmece'de yer almakta olup hizmet vermiş olduğumuz yerler ise İstanbul Avrupa ve Anadolu ilçeleri için geçerli olmaktadır. Tüm tadilat işleriniz en iyi kalite ve en iyi hizmet ile sizlerin beğenisine sunulmaktadır.

Tasarımimarlık olarak yaptığımız işler arasında dekorasyon, tadilat, ofis tadilatı ve fabrika tadilatı olduğu gibi Mimarlık adına aklınıza gelebilecek tüm hizmetleri sağlamaktayız.

İletişim ve adres bilgileri;

Halkalı Merkez Mah. Çeşme Sokak No : 8/10A ​

K.Çekmece/İstanbul (Küçükçekmece Belediyesi Karşı Sokağı)