Oğlunu alevlerin arasından kurtarmak isterken...

İstabul Pendik'te bulunan tek katlı bir evde yangın çıktı. Yangında oğlunu kurtarmak isteyen bir anne yanarak hayatını kaybetti

Olay saat 01.30 sıralarında Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Fatih Çetin ve eşi Gülizar Çetin'in tek katlı evinde yangın çıktı. Yoğun dumana maruz kalan aile, mutfak camından dışarıya kendisinin attı. Ancak Gülizar Çetin evden çıktığında 3 yaşındaki oğlu Talha'yı göremedi. Bu yüzden tekrardan eve giren 26 yaşındaki anne, evin çatısının çökmesi üzerine evden geri çıkamadı. Öte yandan küçük çocuğun Çetin'in eltisi Sevilay Çetin tarafından daha önce evden çıkartıldığı ancak annenin bunu fark etmediği öğrenildi.



Çevredekiler olayı hemen itfaiyeye eve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, genç kadının da cansız bedenine ulaştı. Dumandan etkilenenler de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.







