Oğlunu komşusuna bıraktı, tabanca ile intihar etti

Adana 'da işsiz olduğu öğrenilen bir vatandaş, çocuğunu komşusuna bıraktıktan sonra tabanca ile başına ateş ederek intihar etti.

Olay Adana'nın Yüreğir İlçesi'nde meydana geldi. İşsiz olduğu ve 4 ay önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen 36 yaşındaki Erdoğan Bilir, eşi Ayşegül Bilir işe gittikten sonra 1 yaşındaki oğlunu komşusuna bıraktı. Komşusuna çocuk için 'Durmuyor, biraz sizde kalsın' diyen Bilir, daha sonra da evinin yatak odasına geçerek tabancası ile başına ateş etti.Bilir'in 14 yaşındaki kızı silah sesinin duyarak hemen yatak odasına koştu. Babasını kanlar içinde gören küçük kız çığlık attı. Çığlık seslerini duyan komşuları olayı sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Bilir'in hayatını kaybettiği belirlendi.Acı haberi duyan eşi Ayşegül Bilir hemen eve geldi. Ayşegül Bilir, "Erdoğan ölmedi deyin, bunu yapma Erdoğan. Neden yaptın Erdoğan" diyerek gözyaşları döktü.Polis, Bilir'in ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. Bilir'in ölmeden önce sosyal medya hesabından cuma mesajı paylaştığı öğrenildi.