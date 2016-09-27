Haber Kaynağı: DHA

Yumurtalık İlçesi'nde oturan Kızılkoca ailesi 18 Eylül'de piknik yapmak için Aladağ İlçesi'ndeki Küp Şelalesi'ne gitti. Şelale yanında oynayan Emir Kızılkoca, dengesini yitirince suya düştü. Oğlunun akıntıyla sürüklendiğini gören Cemil Kızılkoca da kurtarmak için arkasından suya atladı. Kayalıkların arasından geçen ve şiddetli akıntılı olan suda sürüklenen baba ile oğlu gözden kayboldu. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Yatak derinliği yer yer 9 metreyi bulan ve sık sık girdapların oluştuğu suda arama çalışmaları yapan ekipler, Emir Kızılkoca'nın cesedini 30 metre ileride buldu. Emir Kızılkoca'nın akıntıyla sürüklenirken başını kayalara çarparak yaşamını yitirdiği belirlendi.Kayıp olan baba Cemil Kızılkoca için de Ankara'dan gelen özel ekipler arama kurtarma çalışması yaptı. İş makinelerinin de yardımıyla günlerden bu yana sürdürülen çalışma sonucu Kızılkoca'nın cesedi düştüğü yere yaklaşık 150 metre uzaklıkta kayalıkların arasına dün akşam sıkışmış halde bulundu. Kızılkoca'nın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.