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    • Oğlunun adını taşıyan hastanede öldü

    Gaziantep'te 67 yaşındaki Ramazan Arslan, 4 yıl önce hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen göğüs cerrahi uzmanı oğlu Dr. Ersin Arslan'ın adının verildiği hastanede, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

    08 Ekim 2016 Cumartesi 13:24
    Oğlunun adını taşıyan hastanede öldü
    Gaziantep'te 17 Nisan 2012 tarihinde hasta yakını Murat Geceken tarafından, şu anda adını taşıyan hastanede bıçaklanarak öldürülen doktor Ersin Arslan'ın babası Ramazan Arslan, sabaha karşı 8 Şubat Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla oğlunun ismini adını Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, acil serviste tedaviye alındı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Ramazan Arslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ramazan Arslan'ın eşi Hatice Arslan'a öldürülen doktor oğlunun şehit sayılması üzerine maaş bağlanmıştı. Ancak SGK 'Memurlar yanlış yapmış' diyerek ödenen 11 bin 896 lira 40 kuruşu geri istemişti. SGK'nın para geri almak üzerine açtığı davanın mahkemece reddedilmesi üzerine baba Ramazan Aslan, 3 gün önce DHA'ya yaptığa açıklamada, oğlunun sağlık alanında seve seve hizmet ettiğini söylemişti.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Gaziantepte, 67, Yaşındaki, Ramazan, Arslan

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